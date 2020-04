Está en perfecto estado el bebé que nació en una ruta desierta

Ethan, el bebé fueguino que nació en un tramo desolado de la ruta nacional 3 el pasado 22 de marzo, en medio de las restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus, cumple hoy 20 días de vida y se encuentra “en perfecto estado de salud”, según contó su padre, Damián Redlich, desde el municipio de Tolhuin.



Damián, de 35 años, su mujer Cecilia Volpi, de 28, y una amiga de ambos, viajaban en vehículo a Ushuaia para que la mujer pudiera internarse y dar a luz, pero a 10 kilómetros de su casa, comenzó un imprevisto trabajo de parto.



Al atravesar un retén de Gendarmería Nacional, que controlaba las restricciones de circulación por la pandemia, la familia pidió ayuda y un móvil de Defensa Civil accedió a custodiarlos por el camino desierto de todo tráfico vehicular.



En el kilómetro 2984 de la ruta 3, cuando todavía faltaban otros 70 para llegar a la capital fueguina, la camioneta se detuvo porque el nacimiento ya se había producido en el asiento trasero, casi sin que el conductor tomara conciencia de lo que había pasado.



“Fue increíble. Un milagro como dijeron muchos. Después vino una ambulancia, nos llevaron a Ushuaia y a las 48 horas nos estaban dando el alta, sin ningún tipo de dificultad ni complicación”, recordó a Télam Damián.



En la misma camioneta donde tuvo lugar el parto, la pareja regresó a Tolhuin para cumplir con la cuarentena obligatoria y reunirse con su otra hija de dos años y seis meses.



Damián y Cecilia están casados desde hace tres años: ambos pertenecen a un movimiento de misioneros cristianos que se dedica a predicar y a dar clases de arte y de deporte en su comunidad.



“Dios nos trajo a Tolhuin para predicar su palabra y transformar su amor en acciones. Esto que nos pasó es una demostración de los milagros diarios a los que estamos expuestos. Es un testimonio que da esperanza a muchas personas”, contó el papá del bebé.



Ethan nació en el asiento del auto con un peso de 3 kilos 450 gramos, y midió 48,5 centímetros.



“Ahora que tiene 20 días sigue muy saludable. Todos los días disfrutamos de esta nueva vida, junto a la familia. Y nos acordamos de todo lo que vivimos aquel día en la ruta”, rememoró Damián.



“Recuerdo que desde atrás del auto, nuestra amiga me gritó que estaba por nacer. Reclinó los asientos y acomodó unas frazadas. Yo seguía manejando cuando tuvo una contracción y me dijeron que el bebé asomaba la cabeza. De inmediato tuvo otra contracción y salió el resto del cuerpo. Paré en la banquina y me reía. No sabía qué hacer”, recapituló el padre sobre el momento exacto del alumbramiento.



Después todo fluyó como en una película: los integrantes de Defensa Civil avisaron por radio a la ambulancia porque en el lugar no había señal de celular, los médicos llegaron y asistieron a la madre, que todavía seguida unida a su hijo por el cordón umbilical, y el recién nacido fue llevado hasta el hospital en perfecto estado.



Damián contó que eligieron el nombre de su hijo cuando su esposa cursaba el quinto mes de embarazo.



“Decidimos ponerle Ethan, que significa: fuerza de Dios y hombre de buen camino. Resulta que unos meses después nuestro hijo nació en el medio de un camino desolado, y con la fuerza de Dios. Nada es casualidad”, concluyó Damián.