MendozAprende en vivo: "Transparencia en época de crisis"

View this post on Instagram

#MendozAprende ud83dudca1u2063 Hoy a las 14hs ud83dudd51u2063 u2063 El Dr Pablo Cazabu00e1n es especialista en Compliance pu00fablico (u00c9tica y transparencia), un mu00e9todo eficaz para generar una cultura organizacional que permite, entre otros beneficios, establecer sistemas de transparencia en el manejo de los recursos. Imprescindible en un contexto de crisis en que los mecanismos estatales para la contrataciu00f3n de bienes y servicios se flexibilizan.u2063 u2063 ud83dudc49 u00bfCu00f3mo el compliance aplicado en el Estado podru00eda evitar situaciones dudosas en las contrataciones que se estu00e1n realizando? Te lo cuenta en unas horas u00a1Sumate!