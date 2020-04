Detectan coronavirus en un segundo gato: ¿hay peligro para los dueños?

Un segundo caso de un gato infectado con coronavirus se conoció hoy, luego de que hiciera público un felino afectado por el peligroso virus en Bélgica. La nueva información dice que un gato de Hong Kong dio positivo por el virus, y su dueña está hospitalizada en grave estado.

El gato en Hong Kong no ha mostrado ningún signo de la enfermedad, y el departamento de Agricultura y Pesca pidió a los propietarios preocupados a no abandonar a sus mascotas, ya que no hay evidencia de que puedan contagiar el virus a humanos. Según el South China Morning Post, su dueña es una mujer de 25 años que se encuentra en una condición grave después de contraer el coronavirus.

Se cree que visitó un bar en el centro de Hong Kong y algunos días después notó que tenía fiebre. Luego le hicieron un test y dio positivo el sábado.

El primer caso de un gato infectado se dio en Bélgica, y fue revelado el viernes pasado por funcionarios que dijeron que era un "caso aislado" en el que el coronavirus había pasado de humano a animal. "El gato tenía diarrea, seguía vomitando y tenía dificultades para respirar. Los investigadores encontraron el virus en las heces del gato", dijo el principal virólogo del país.

También hubo al menos dos casos de perros infectados.

Los expertos en salud dicen que no se han registrado casos de humanos que contraigan el virus de sus mascotas, pero sí de lo contrario. "No tenemos evidencia de que los animales de compañía, incluidas las mascotas, puedan propagar el Covid-19", dijeron desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

Diferentes grupos de derechos de los animales europeos y asiáticos ya lanzaron un pedido a las personas a no abandonar a sus mascotas por temor infundado a contraer el virus.