Cómo se hizo el mapa del coronavirus de la Universidad John Hopkins

Desde que hace dos meses comenzó a instalarse en la agenda pública el tema coronavirus, una página web, desarrollada por la Universidad John Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, que ofrece el avance de la pandemia en tiempo real, se convirtió en el referente del tema en todos los ámbitos, al punto que actualmente recibe más de 1.500 millones de visitas al día.

Oscar Cingolani es director asociado de la unidad coronaria del hospital Johns Hopkins, y entrevistado por MDZ Radio contó cómo fue el paso a paso para desarrollar esta importante página web.

"La idea surgió de la científica Lauren Gardner, profesora asociada del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad, y de una alumna que - tras conocer los casos en China en diciembre se pusieron a construir la base de datos. Se comunicaron con el gobierno de China con la Organización Mundial de la Salud, y otros organismos. Y así empezaron a hacerlo manualmente y después desarrollaron programas para que allí reporten los gobiernos de cada país, La web explotó en febrero", expresó. Y agregó que el sitio se hizo "con fines de investigación, para médicos y también para el gobierno de Estados Unidos" pero luego comenzó a trascender porque· porque es un recurso muy bueno para ir siguiendo la pandemia a nivel mundial".

"Se hizo para el gobierno de Estados Unidos para ver las diferencias entre países y para ver qué medidas apropiadas se podían adoptar", explicó. Acerca de los datos de casos y muertes que difunde minuto a minuto, el cardiólogo argentino afirmó que "los casos que reportan son confirmados y no especulados. Es muy serio. Hay mapas que tienen más casos y otros, menos, y a las horas aparece la corrección"..

Frases de la entrevista:

"En las guerras mundiales uno tiene la posibilidad de firmar un pacto y llegar a la paz. En cambio acá no hay posibilidades. El virus es el que va a poner el límite, no nosotros".

"No estoy de acuerdo con los que deciden no tomar medidas porque consideran que peor es parar la economía. Si uno piensa así, están pensando en variables que no cambian. Pero el virus puede cambiar, se puede desarrollar una vacuna y lo que la comunidad científica y médica está pidiendo ahora es que la gente se quede en casa para no contagiar, para no sobrepasar el sistema de salud y para darle tiempo a los investigadores a que desarrollen una vacuna o una cura".

"Todas las medidas adoptadas, mirando para atrás, han sido tardías.A países como China, Corea del Sur, Rusia y Alemania les han ido bien. Argentina hizo bien en realizar la cuarentena".

