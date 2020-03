La emotiva carta de Pedro, el hermano del peluquero asesinado en Ciudad

Marcelo "Ahito" Paredes era un joven de 19 años lleno de vida que el viernes 21 de febrero estaba atendiendo su peluquería en el barrio La Favorita de Ciudad, pero lamentablemente encontró la muerte cuando fue baleado por dos delincuentes que asaltaron su local.

Aún en shock y con todo el dolor a flor de piel, su hermano Pedro le dedicó un emotivo posteo en su perfil de Facebook donde refleja el amor que su madre tenía por "Ahito" y le promete a su hermano fallecido que hará lo posible para sacar a la familia de "este sufrimiento".

La publicación está acompañada de una imagen en la que aparecen "Ahito" y su madre recostados sobre una cama y la mujer lo mira solo como una madre puede mirar a su hijo. El texto es desgarrador.

"Vieron? Cómo lo miraba con ese amor, dulzura y ternura. Bueno está señora y este chico son mi mamá y mi hermano. El viernes 21 de febrero se derrumbó el mundo para ella y para nosotros, a mi hermano entraron a asaltarlo y murió de un disparo", comenzó escribiendo Pedro, el hermano del joven peluquero asesinado.

La imagen con que el hermano de "Ahito" acompañó el sentido texto

"El jueves 27 de febrero el día tan temido llegó, mi hermano dijo basta y dejo de luchar. Ahí empezó el peor día de nuestras vidas para mí familia, lo lloramos todos por qué era el mejor pibe del mundo", continuó.

El joven también contó sobre el momento del velorio y el sepulcro final. "Llegó el momento me preparé y saque fuerzas de dónde no tenía para poder estar firme por los viejos como todo el mundo me decía. Entre y al verte se me cayó el mundo a pedazos, llore y como nunca en la vida voy a llorar, también me mantuve fuerte por ver destrozadas a nuestra mamita y nuestra hermana".

"El viaje al parque de descanso fue largo pero lo suficiente como para pensar que no tenía que estar llorando sino que el último adiós no sea triste entre nosotros, tener que levantar tu cajón y llevarlo hasta la tumba fue lo peor que voy a vivir en toda mi vida hermano", agregó.

"Ahora acostado en tu cama pensándote y viendo está foto que describe lo que es el amor de madre, esa madre no va a poder ver nunca más a su niño así con ese amor y esa paz. Por vos y por ella hermano yo te prometo que voy a sacar a esta familia de este sufrimiento, este no es un adiós sino un hasta luego compañero. Te amo.", finalizó Pedro, el hermano de "Ahito". La imagen con la que convocan a una marcha para exigir justicia

Como el crimen aún sigue impune más allá de la recompensa de $200 mil que ofreció el Gobierno a quién aporte datos que puedan esclarecer el caso, los familiares y amigos del joven ultimado en La Favorita convocan a una marcha este miércoles a las 18.30 en Peatonal y San Martín para exigir justicia.