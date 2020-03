Juego online en Alemania: cambios regulatorios de los últimos años

Países como Noruega reafirmaron su postura sobre que el modelo de monopolio era la mejor opción para sus residentes en términos de gestión segura y socialmente responsable para las actividades de juego.

Los reguladores (la Comisión del Juego del Reino Unido, la Kansspelautoriteit de los Países Bajos) endurecieron sus posiciones y lanzaron estrictas medidas contra los infractores de los principios fundamentales de los reguladores de sus países.



Entre el 2018 y la actualidad, se fueron añadiendo más reformas a las ya emprendidas en el año 2017. Además, los primeros resultados y consecuencias de los cambios implementados en 2017 se fueron viendo durante los años mencionados. Una cosa se puede decir con certeza, el sector del juego online está creciendo y seguirá creciendo con la generación millennial, generación

conocedora de la tecnología, estableciéndose gradualmente como los que tienen el mayor poder adquisitivo . Con suerte, la industria se transformará de forma que sea capaz de satisfacer su demanda de la manera adecuada.

Sin más preámbulos, estas son algunas de las historias sobre regulación del juego de apuestas online que están en vista.

Suecia

Suecia ha sido durante mucho tiempo uno de los mercados de juego online más atractivos de Europa. Sin embargo, las compañías extranjeras interesadas en captar jugadores suecos han estado operando en un entorno no regulado , ya que el organismo estatal Svenska Spel es el único operador autorizado oficialmente para proporcionar servicios de iGaming dentro de las

fronteras del país.

También es importante señalar que Suecia ha formado parte del grupo de países europeos más criticados por no proporcionar un entorno regulado que permita a las empresas internacionales obtener licencias y formar parte de ese entorno legal.

Sin embargo, quedó claro en la primavera de 2017 que el statu quo cambiaría en los próximos años. En 2015, el gobierno sueco ordenó una revisión del estado de la industria del juego en el país. La revisión fue dirigida por el ex Director General de Lotteriinspektionen, Håkan Hallstedt, y sus conclusiones fueron publicadas esta primavera.

El informe recomendó que el régimen regulatorio actual sea eliminado y reemplazado por uno más liberal que admita a más operadores. Las nuevas leyes entraron en vigencia el 1 de enero de 2019.

Mientras tanto, el mercado no regulado de Suecia siguió creciendo en 2017. Según las noticias de Lotteriinspektionen, los ingresos de los operadores sin licencia crecieron un 11% interanual durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2017 hasta un total de SEK4,045 millones . Además, los ingresos de dichos operadores representaron casi el 25% de los ingresos

totales generados durante el período revisado. El mercado del juego de Suecia fue valorado en SEK16,557 durante los primeros tres trimestres de 2017.



Alemania

El esfuerzo por regular las apuestas online de Alemania se remonta a más de cinco años atrás, y tampoco realizó ningún avance significativo el año pasado. En la primavera pasada se presentó una nueva versión del Tratado Interestatal sobre Juegos de Azar de 2012 y se esperaba que fuera aprobado por los 16 estados de Alemania lo antes posible.

Es importante señalar que la nueva versión del Tratado se produjo debido a la crítica de que el original de 2012 y las versiones posteriores no cumplían con el tratado de la UE para la libre circulación de servicios en el espacio comunitario.

Una de las disposiciones más controvertidas en la pieza legislativa fue la introducción de un límite en el número de operadores de apuestas deportivas que podrían operar en el país.

Según el Tratado original, solo 20 operadores podrían obtener una licencia para prestar sus servicios a los apostantes alemanes. Se esperaba que la nueva versión del documento legal eliminara por completo el límite. Sin embargo, este se elevó a 40 licencias de apuestas deportivas online.

A finales de septiembre, el estado de Schleswig-Holstein votó en contra del Tratado Interestatal modificado sobre juegos de azar y también confirmó su intención de introducir y posiblemente implementar su propia ley de juego que incluiría más opciones de juego online. Incluyendo la opción digital, se da acceso a pagos vía paypal, paysafe, entre otros.

El Tratado Interestatal sobre el Juego regulará únicamente las apuestas deportivas online sin depósito. Los juegos de casino online seguirán formando parte de la industria del juego no regulado. Sin embargo, Schleswig-Holstein planea incluir dichos juegos en la lista de opciones legales de juego dentro de sus fronteras como www.thatcasinobonus.com que incluyen bonus sin cargo de

bienvenida, tiradas gratis y muchas promociones.

Los esfuerzos de Alemania por mejorar su industria del juego online sufrieron otro revés en octubre cuando el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig emitió un fallo que establecía que la actual prohibición para la provisión de juegos de casino online, póquer y juegos de tarjetas raspa y gana no violaban la constitución alemana o el tratado de la UE sobre la libre provisión de servicios entre los estados miembros. El fallo fue el resultado de las demandas interpuestas por operadores con licencia de Gibraltar y Malta que intentaban captar a jugadores alemanes.



Suiza

Las indicaciones de que Suiza trataría de proporcionar más claridad sobre la regulación de su industria del juego apareció a principios de 2017. Surgieron noticias de que los legisladores estaban planeando ordenar que las páginas web de juegos de azar no autorizadas fueran bloqueadas dentro del país y posteriormente se confirmaron que se implementarán esos cambios en las leyes del juego suizo.



Fue a principios de octubre cuando el gobierno suizo aprobó algunas enmiendas en la Money Gaming Act previamente propuestas, que se centraron en la prestación de servicios de juego tanto online como físicos.

Según las reformas propuestas (y aprobadas), solo los operadores locales con presencia física podrán operar páginas web de iGaming. Los operadores internacionales no serán admitidos en la escena del juego suizo. Los proveedores locales de servicios de internet deberán bloquear las páginas web extranjeras.



Se cree que, eventualmente se les permitirá a los operadores extranjeros operar en el país formando sociedades con operadores locales físicos. Sin embargo, no se ha confirmado nada en relación con esa posibilidad.