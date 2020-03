Usó un autobronceante vencido, se puso verde y le llovieron burlas en las redes

El caso de una joven madre de Reino Unido que terminó verde por usar un autobronceante vencido desató una catarata de burlas en las redes sociales. Jenni Coleman se puso verde brillante después de usar el producto, y no tardaron en llegar las comparaciones con la Bruja Malvada del Oeste de El Mago de Oz.

Según comentó la damnificada, de 35 años, se había puesto un par de capas de bronceado falso mientras disfrutaba de una copa de vino a pesar de notar un ligero tinte verde. A la mañana siguiente, Jenni casi se largó a llorar cuando se vio en el espejo del baño y se dio cuenta de que estaba verde brillante de pies a cabeza. "Me lo estaba poniendo un viernes por la noche y pensé que parecía que tenía un poco de tinte verde, pero no pensé que fuera nada", expresó.

Jenni dijo que no está segura de qué causó el desastre del bronceado, pero cree que pudo haber elegido una botella de autobronceante que había comprado hace mucho y había guardado "más de lo recomendable". Sorprendida, Jenni, que vive con sus hijas Leah, de 17 años, y Emily, de 14, se vio obligada a quedarse en casa y ducharse en varias oportunidades con exfoliante en un intento desesperado por desterrar el brillo que la asemejaba al Increíble Hulk.

Jenni quedó completamente verde.

Durante el tiempo que duró el tinte, reconoció que "realmente se veía como una bruja". "Cuando me vi a la mañana siguiente casi lloro, no fue divertido, simplemente no podía creerlo", contó. "No pensé que fuera a salir nunca", agregó, y recordó que se tomó "unos días para que saliera del todo". "Me escondí en casa ese fin de semana tratando de sacarlo, y se me quitó un poco el bronceado", contó.

Mother wakes up to find she's turned bright GREEN after using an out-of-date fake tan https://t.co/aBFXe00ufo — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 30, 2020

El caso, que se viralizó este lunes, en realidad ocurrió hace años, y salió a la luz luego de que la foto fuera compartida por una amiga de Jenni para hacer una broma sobre la cuarentena. "La gente ha comentado mucho sobre la foto a lo largo de los años, dicen que soy 'el regalo verde que sigue dando'", bromeó la fallida estilista casera.

Ahora, cientos de miles de personas vieron la imagen, y la comparten sin parar en diferentes redes sociales, acompañadas de algunas simpáticas burlas.

¡Ya tengo disfraz para Halloween!

¡Es La Máscara!