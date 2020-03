Las tres provincias que, por ahora, están libres del coronavirus

Hasta ahora son tres las provincias que todavía no registran casos positivos de COVID-19 en la Argentina: Catamarca, Chubut y Formosa. De todos modos, en estas jurisdicciones se vive el día a día de esa situación excepcional entre el orgullo por el aislamiento riguroso que han sabido imponer y el temor por dejar, de un momento a otro, ese lugar de privilegio, siendo que en el resto del país ya se contabilizan más de 800 infectados y 23 muertes.

En Chubut, el ministro de Salud local, Fabián Puratich, consideró que "la no aparición de casos de coronavirus en nuestra provincia obedece a que se establecieron estrictas medidas para evitar la circulación y eso nos da mucha satisfacción". La misma opinión dio el ministro de Seguridad chubutense, Federico Massoni: "Entendemos que son medidas difíciles de implementar y a mi no me gusta esta rigidez que limita el derecho de tránsito, pero gracias a ello no hay casos en Chubut, aunque sabemos que tarde o temprano algún caso se reportará, eso es inevitable".

Mañana se cumplirán dos semanas desde que Chubut cerró sus fronteras al tránsito vehicular, canceló la operación en los puertos con entradas de ultra mar, clausuró las operaciones en las terminales de colectivo y solicitó que se cancelen los vuelos de cabotaje, endureciendo las medidas al compás de las decisiones presidenciales.

Mientras que en Formosa, aunque anoche circuló por error en algunas señales de noticias que tenía su primer caso confirmado de coronavirus, esta provincia del noreste se mantiene libre de la enfermedad por el momento. El ministro de gobierno, Jorge González, informó hoy que el único caso formoseño sospechoso de Covid-19 fue descartado, "dando negativo su análisis". El funcionario indicó además que se recibieron del ministerio de Salud de la Nación el kit de con 1.000 reactivos para el diagnóstico de coronavirus, y que a partir de las 23 de hoy, se podrá "estar en condiciones de realizar los análisis específicos".

Según los especialistas locales, las medidas en materia sanitaria y de seguridad dispuestas por el gobierno local "ayudaron" a sostener esa excepcionalidad. Además, señalaron que la vacunación antigripal "casa por casa", el "aislamiento obligatorio" para quienes regresen a la provincia y los diferentes programas de contención como el del municipio capitalino, donde psicólogos y acompañantes terapéuticos asisten a los vecinos en el marco de la pandemia del coronavirus, hacen que Formosa no presente ningún caso.

Sin embargo, la lucha principal de Formosa en este momento es el dengue, donde ya se registraron más de 1100 casos de infectados. Es por eso que el gobierno norteño, a través de la cartera sanitaria, mantiene diariamente y de manera simultánea fumigaciones, descacharrizados y entrega de repelentes en toda la provincia.

Lo mismo ocurre en Catamarca, donde el Comité Operativo de Emergencia ratificó en su último parte que no existen casos de COVID-19 en esa provincia hasta el momento, aunque sí tiene 174 casos positivos de dengue.

Mientras tanto y durante gran parte de la jornada, las calles de la provincia se muestran desiertas debido a los retenes policiales que se sitúan en zonas estratégicas impidiendo la circulación de quienes no posean permiso otorgado por el gobierno.

El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, señaló en su último contacto con la prensa: "En Catamarca, estamos trabajando relativamente bien. Somos una de las provincias que no tienen casos confirmados de coronavirus, pero nadie nos garantiza que no haya un caso escondido que no sepamos". Además, destacó: "Estamos preparados y poniendo todos los recursos que tenemos para afrontar la situación. La gente viene cumpliendo bastante el aislamiento social en la provincia".

No obstante, el gobierno provincial puso en marcha la construcción del Hospital Monovalente Respiratorio de Catamarca. Según comunicaron fuentes del Ministerio de Salud, estará terminado en 15 días y dispondrá de 33 unidades de terapia intensiva y 100 plazas de mediano y bajo riesgo.