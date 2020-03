Las diferencias entre coronavirus, COVID-19 y SARS-Cov-2

El tratamiento de la información relacionada con la nueva pandemia que afecta hoy a gran parte del planeta, hace que en numerosas ocasiones se utilicen en forma indistinta las palabras "coronavirus", "COVID-19" y "SARS-Cov-2" como sinónimos, lo que ha suscitado cierto debate especialmente en las redes.

Recientemente, la Real Academia Española (RAE) intentó zanjar parte de la controversia aclarando que el nombre COVID-19 (que es un acrónimo en inglés de COronaVIrus Disease) es de género femenino, ya que su referente principal es el sustantivo 'enfermedad', mientras que para SARS-Cov-2 es correcto el empleo del masculino, al ser su referente la palabra 'virus'.

De todas formas, el uso en masculino de COVID-19 por el momento no se considera incorrecto, dado que la vacilación del género en el artículo es propia de vocablos de reciente aparición cuyo componente principal no esté claro para la mayoría de los hablantes.

#RAEconsultas Si se sobrentiende el sustantivo tácito «enfermedad», lo más adecuado sería el uso en femenino: «la COVID-19». (1/2) — RAE (@RAEinforma) March 24, 2020

A su vez, tanto la RAE como la Fundéu BBVA señalan que el acrónimo COVID-19 debe escribirse totalmente en mayúscula, tal como es aceptado por la Organización Mundial de la Salud, salvo que se pretenda lexicalizar, es decir, transformarlo en una unidad léxica simple: en ese caso, tendrá que pasarse en su totalidad a minúscula sin dejar la primera letra en mayúscula: covid-19. En ese sentido, es incorrecto su uso como 'Covid-19', dado que no se trata de un nombre propio.

¿Pero está bien decir 'coronavirus'? Técnicamente, coronavirus es una familia de virus tipo ARN monocatenario positivo, pero también puede emplearse para referirse a un virus de ese grupo, aunque esto último no es lo aconsejable, según explica la Fundéu BBVA: "El sustantivo coronavirus es el término común para referirse a cualquier virus de la familia Coronaviridae o del género Coronavirus. En este contexto y en textos generales se está empleando para hacer referencia específicamente al SARS-CoV-2, lo que no resulta incorrecto aunque no es del todo preciso".

Estas son tres de las dudas más comunes que estamos recibiendo sobre la #COVID?19 y el #coronavirus: ¿«COVID-19» es masculino o femenino? ¿«COVID-19» es el nombre del virus o de la enfermedad? ¿Se puede usar «coronavirus» para el virus?



Más información: https://t.co/J7rASI3xr8 pic.twitter.com/00Z9YwY5RB — Fundéu BBVA (@Fundeu) March 27, 2020

"Cabe la posibilidad de emplear, igualmente, expresiones descriptivas como 'enfermedad del coronavirus' o 'neumonía por coronavirus'. En estos casos, puesto que no se está indicando de qué coronavirus se trata, es posible añadir COVID-19 para especificarlo", añade la fundación.

Respecto al uso de COVID-19 y SARS-Cov-2, si bien todavía no existen pautas precisas, es preferible utilizar la primera palabra en forma más general para referirse a la pandemia y sus consecuencias, mientras que la segunda debería emplearse concretamente para remitirse al virus.

Coronavirus

Se trata de una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y en humanos. En las personas pueden causar infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-SARS). Hasta el momento se conocen siete cepas de coronavirus en humanos: HCov-OC43; HCov-HKU1; HCoV-229E; HCoV-NL63, MERS-Cov; SARS-Cov y SARS-Cov-2.

SARS-Cov-2

El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave es un nuevo coronavirus que fue descubierto recientemente y causa la enfermedad COVID-19. Si bien su origen todavía se está investigando, lo más probable es que se haya surgido en el mercado de Wuhan (China) y sea de procedencia zoonótica, es decir, que se haya transmitido de un animal a un humano para luego pasar de persona a persona. Se proponen como posible transmisores del virus a ejemplares de murciélagos, serpientes o pangolines. Aunque ya se conoce su genoma, aún continúa en estudio su sistema de mutación.

COVID-19

Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-Cov-2 que se ha descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan en diciembre de 2019. Sus síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.