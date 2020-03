Albornoz, desde Perú: "Latam ya no te permite cambiar el pasaje para abril"

Juan Carlos Albornoz, periodista de MDZ y MDZ Radio, es uno de los miles de argentinos varados en distintos aeropuertos del mundo. En un contacto telefónico con "Sonría Lo Estamos Filmando" (MDZ Radio) afirmó que el cierre de fronteras ordenado por la Casa Rosada perjudica a los argentinos varados en Perú -unos 1.400- y agregó un dato importante: la empresa Latam suspendió el canje de pasajes para el mes de abril, lo que complica aún más la situación de los argentinos que en su momento sacaron pasajes ida y vuelta en esa compañía aérea.

Y, además, reveló el gran temor de los varados: el de enfermarse, ya que -ante la emergencia en salud que viven ahora los países afectados por el coronavirus-, es para ellos una gran incertidumbre el sistema de salud que los va a contener.

Muy fuerte denuncia de @pagina12 contra los argentinos varados en el exterior ¿Todos han mentido sobre su estado de salud para que les permitan volver? Son muy peligrosas las generalizaciones. Y en caso de que fueran ciertas: ¿El Estado no tiene armas para sancionarlos? #COVID19. pic.twitter.com/cLmWtMn74C — Juan Carlos Albornoz (@Juan_Albornoz72) March 26, 2020

"La cuarentena inicial de Perú fue dolorosa, lo que nos impidió volver. El presidente de Perú anunció que ampliaba la cuarentena y prometió medidas para el norte del Perú, que es donde estoy ahora. Lo que nos termina de complicar la situación es lo que decidió Alberto Fernández de cerrar las fronteras, así que después de ese anuncio estamos en el marco de absoluta incertidumbre. Hay unos 1.400 argentinos en Perú. Si no hay repatriación hasta el 12 de abril no habría novedades sobre la vuelta. Latam -la empresa del que yo y mi familia viajamos- ya no te permite cambiar un pasaje para abril: así no te da una alternativa para volver".

"Lo más difícil acá afuera es el temor de enfermarte porque no siendo ciudadano me preocupa cómo será la atención médica. El día a día de mi acá es eso".

El audio completo: