Dónde llamar en Mendoza por dudas y denuncias sobre el coronavirus

En Mendoza se habilitaron dos líneas de contacto ciudadano respecto a la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria, aunque todavía existe cierta confusión de los mendocinos sobre dónde llamar para informarse sobre el Covid-19 y denunciar a los infractores del aislamiento social y obligatorio de 14 días que deben cumplir los que volvieron a la provincia desde zonas afectadas por la enfermedad.

Desde el Gobierno provincial solicitan que los mendocinos se comuniquen al 0800-800-26843 (COVID) solo para asesoramiento y consultas necesarias sobre el COVID-19. Las denuncias de violación del aislamiento, en tanto, se realizan a través de la aplicación 148 Mendoza que se descarga en los celulares.

0800-800-COVID

Más de 100 personas, entre empleados públicos -de los ministerios de Salud y Seguridad- y voluntarios trabajan en turnos de 4 horas durante 24 horas, los 7 días de la semana, para dar respuesta a todas las consultas que ingresan al 0800 sobre el coronavirus.

Desde el Gobierno de Mendoza se pide a todos hacer un uso responsable del 0800-800-COVID, ya que hay que priorizar las consultas de quienes solicitan información respecto del coronavirus y no utilizar esta línea para otros temas, dado que muchas veces los llamados no tienen que ver con el virus COVID-19.

Es importante resaltar que los voluntarios recibieron, en principio, una capacitación virtual y luego en el lugar, supervisados por personal del Ministerio de Salud. Además, reciben todas las medidas de prevención y de higiene establecidas para el desempeño de sus tareas. A los empleados se les toma la temperatura al ingreso y egreso del Centro, y se realiza la desinfección de las instalaciones cada una hora.

App 148

La aplicación 148 está prevista para que los ciudadanos realicen las denuncias de quienes violan la cuarentena establecida por el Gobierno nacional, siempre que se haya regresado a la provincia desde zonas afectadas por el virus COVID-19 o bien desde otro país. Treinta y cinco agentes públicos trabajan desde sus hogares para dar respuesta a las denuncias que ingresan diariamente a través de la aplicación.

Al realizar la denuncia, se deben ingresar todos los datos para poder actuar y derivarla a la Policía de Mendoza. Deben colocar la dirección exacta de quienes violan la cuarentena. Se recuerda la confidencialidad de quien denuncia. La información queda encriptada en la aplicación y jamás se dispondrá de ella.

Quienes han instalado la app 148 no deben desinstalarla luego de realizar la denuncia, ya que no les llegará la respuesta. Además, a aquellos que realizaron la denuncia se les pide que no la repitan, ya que se han generado, en algunos casos, más de cuatro tickets. Se pide que aguarden la respuesta y entiendan el trabajo responsable llevado a cabo por todos los operadores.

El pedido a los habitantes es que respeten el aislamiento obligatorio y no realicen fiestas, reuniones, asados, ni circulen en las calles, para cuidarnos entre todos.

Otros canales de comunicación

www.mendoza.gov.ar/coronavirus

wwww.salud.mendoza.gov.ar

www.prensa.mendoza.gov.ar/coronavirus1

Ministerio de Salud de la Nación

argentina.gob.ar/salud

0800-222-1002, Opción 1

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza

www.mendoza.com/coronavirus

Organización Mundial de la Salud (OMS)

www.who.int/es