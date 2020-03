Maipú prepara un centro de aislamiento para atender a personas con síntomas

El intendente Matías Stevanato recibió en Maipú al médico Sergio Saracco en el marco del asesoramiento solicitado por el Municipio al Director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. Analizaron en conjunto los aportes que el Municipio podría ofrecer. En ese sentido, recorrieron las instalaciones del polideportivo Ribosqui, que está siendo adaptado como Centro de Aislamiento para personas con síntomas compatibles con el coronavirus.

Al lugar irían las personas que tienen síntomas pero no pueden aislarse en sus domicilios por problemas edilicios, de hacinamiento o familiares. “Estamos adecuando el Polideportivo Ribosqui para conformar un Centro de Aislamiento para pacientes sintomáticos febriles y respiratorios, porque va a ayudar a descomprimir el sistema sanitario provincial, en la medida que la situación lo requiera”, comenzó diciendo el Intendente que, por otro lado, confirmó que el Gobierno Provincial le solicitó al Municipio el Centro Integrador Comunitario de Fray Luis Beltrán para ampliar la capacidad del Hospital Alfredo Metraux. “Accedimos inmediatamente, y estamos colaborando para dejarlo en las mejores condiciones posibles” informó Stevanato.



Por su parte el Dr. Sergio Saracco manifestó que “El Municipio de Maipú prepara un sitio para quienes no tengan un lugar para estar aislados y atendidos cuando se le declare los síntomas del contagio, y no puedan cumplir el aislamiento en su domicilio, por una cuestión de infraestructura o por la convivencia con otras personas que poseen factores de riesgo como adultos mayores”.

“El Centro de Aislamiento poseerá una recepción donde se derivará de acuerdo a la complejidad del caso a los centros sanitarios correspondientes y recibirá a aquellos que con los síntomas del contagio no puedan cumplir el aislamiento en su domicilio particular. De esta manera, este sitio colaborará en cortar la circulación del virus”, agregó el Dr. Saracco.



El diputado Nacional Alejandro Bermejo se hizo presente para acompañar la iniciativa y brindar su apoyo “Todos juntos y con solidaridad le ganaremos a esta pandemia, por eso es clave contar con lugares para atención al vecino” declaró.

Las obras en general consisten en adecuaciones eléctricas, acondicionar los lugares para el hospedaje de personas, establecer sistemas de ventilación y completar normas de seguridad especiales requeridas. “Es responsabilidad del Municipio atender a sus vecinos, por eso creamos este espacio. Se brindará control médico, asistencia y alimentación hasta que estén en situación de alta, que endiento es un aporte valioso a la situación que atravesamos”, manifestó Stevanato.



Asimismo, se informó que de los actuales 17 Centros de Salud Municipales el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia requirió que estén a disposición tres de los mismos (Recoaro, Villa Seca y Colonia Bombal) con una ampliación de la atención horaria y con movilidades a disposición. “Todo lo necesario y que esté a nuestro alcance lo haremos ante la pandemia”, finalizó el intendente de Maipú.