"Me cansé: no paro de recibir prejuicios y discriminaciones"

Tras el posteo en redes sociales que delató que la ex reina de Ciudad: Agustina Leiva incumplió la cuarentena obligatoria que regía desde las 0 del sábado. Lo que la llevó a renunciar a la corona a las pocas horas y además le trajo una imputación por haber violado el artículo 205 del Código Penal. La joven escribió una carta que compartió con amigos y medios de comunicación en la cual denunció que el municipio la obligó a renunciar.

Buenas:

Soy Agustina Leiva, lamentablemente ex Reina de la Ciudad de Mendoza ya que ayer, como es de publico conocimiento, tuve que renunciar a mis atributos.

Como ciudadana siento la necesidad de defenderme ante las falsas acusaciones que se refieren a mi persona (con fotos editadas y cuentas falsas). Quiero aclarar que siempre respeté las órdenes dictadas y asumí la responsabilidad de quedarme en casa en este momento tan difícil, que no solo pasa nuestro país ,si no que tiene en vilo al mundo entero. Soy consiente de la gravedad en la que nos encontramos, y hoy, la única forma de frenar esta problemática exponencial es quedarnos en casa. Por eso, por amor y cuidado a mi familia, mis vecinos y la gente, respete la cuarentena.

Respecto a mi renuncia como reina y representante de nuestra querida Ciudad de Mendoza, ayer -domingo 22 de marzo, a las 11:14 a.m.- las autoridades correspondientes de la municipalidad se presentaron en mi domicilio. En ese momento, yo no me encontraba en mi domicilio, sino en lo de mi abuela, a media cuadra, ya que es en el único lugar donde puedo higienizarme, lamentablemente por falta de recursos y requisitos de mi casa. En cuanto volví me comuniqué con las autoridades y minutos después llegó la fuerza policial. Me sacaron una hoja en blanco y comenzaron a dictarme una nota, la cual tuve que escribir y firmar arriba del capo de un auto sin preguntarme nada (la misma circula por todas las redes sociales). En ese momento me sentí asustada, me costaba entender lo que estaba pasando y, por mi falta de experiencia, la firmé.

Hoy me siento agobiada, no tengo fuerza ni mucho más que decir: me cansé. Desde el día que salí electa Reina de la Ciudad no paró de recibir prejuicios y discriminaciones. Conocí en pocos minutos el “lado oscuro” de estar expuesta.

Para mi fue un orgullo y un sueño cumplido que la gente me elija como reina, viví una experiencia increíble e inolvidable pero los comentarios dañinos nunca pararon de llegar y opacaron todo. "Que si soy del Barrio La Favorita, que si soy muy humilde, que si me lo merecía, que si mi familia era esto, que si era lo suficientemente linda". Puros prejuicios estereotipados que me destruían. Ni siquiera el duelo por la muerte de mi amigo puede hacer tranquila.

Soy un ser humano, una chica de 19 años que tuvo tanto errores como aciertos, que tuvo un pasado del que me hago cargo, pero eso no justifica el daño que muchos lograron.

Hoy lamentable llena de tristeza, por falsas acusaciones tuve que renunciar por obligación de la municipalidad de Ciudad.

Hasta siempre Ciudad de Mendoza, y hoy más que nunca dejemos la maldad de lado y cuidémoslos juntos. #QuedemosnoEnCasa.

Agustina Leiva