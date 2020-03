Se agotó la vitamina C: ¿Sirven los suplementos para prevenir el coronavirus?

Por Nimsi Franciscangeli

La llegada de pandemia por coronavirus a Mendoza, el miedo y la necesidad de la gente de protegerse contra el virus, hicieron que en las farmacias Mendocinas escasearan los barbijos, guantes y por supuesto el alcohol etílico y en gel.

Al incremento de la demanda de esos productos, se le sumaron los antifebriles más populares y de venta libre, como el paracetamol e ibuprofeno, que sirven para atenuar los síntomas de la gripe. Pero a esto se agregó el aumento en las ventas de otro producto, que llama un poco más la atención, según advierten desde el sector farmacéutico: vitamina C.

Desde que se anunció el aislamiento social obligatorio los suplementos con vitamina C se sumaron al centro de la escena. Y conseguir cualquiera de estos productos se ha vuelto una odisea. Por estos días, es habitual en la recorrida por las farmacias encontramos cartelería donde se informan los faltantes de algunos de estos productos.

En este sentido, el gerente general de la Cooperativa Farmacéutica de Mendoza (Cofarmen), Federico Böhm, detalló que las farmacias vendieron en diez días lo que se vende en un mes: “Todo se ha vendido, lo que hay a la venta es lo que queda. En un mes vendimos todo el stock de seguridad”, explicó.

¿Sirven?

Aunque quieran comprarlos, hoy no hay. “La vitamina C está en quiebre de stock. Las droguerías que hacen genéricos vendieron hasta donde tenían”, agregó Böhm. “La gente lleva desde la marca más conocida, hasta segundas o terceras marcas. Le suman el famoso té con vitamina C, o los sobres con ácido ascórbico de 25 gramos. Se llevan todo”, comentó uno de los farmacéuticos consultados por MDZ .

El aumento del consumo de productos con vitamina C responde a una larga tradición respecto a cómo actúa ese compuesto en la prevención de los resfríos y las defensas.

Sin embargo, actualmente no hay ningún tipo de información o estudios que asegure que el consumo de vitaminas C cure o prevenga el coronavirus. Así lo aseguró a MDZ Rubén Cerchiai, director general de Epidemiología y Ambientes Saludables de la Provincia.

Además, el profesional le aconsejó a la población no consumir productos si no están recomendados por médicos. “Gastar plata en suplementos vitamínicos es innecesario. Con una alimentación adecuada es suficiente”, agregó el especialista, quien sugirió que, si se desea consumir vitamina C, con una naranja al día es suficiente.

Naranjas por las nubes

El problema es que las naranjas también subieron de precio. Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA), confirmó que el cajón de naranja se debe comprar entre los $550 y $700 y mencionó que la gente debe caminar los mercados mayoristas, tanto el de Guaymallén como el de Godoy Cruz.

Además, recomendó no comprar si los feriantes se abusan en el valor de los productos. “Están pidiendo hasta $1200 por el cajón”, se quejó.