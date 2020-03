Vuelos a Brasil y a Perú para repatriar argentinos

Aerolíneas Argentinas programó para hoy tres nuevos vuelos especiales a Brasil, que se suman a los que ya estaban planificados, dos a Río de Janeiro y uno a Salvador, capital del estado de Bahía, para que regresen compatriotas varados allí, según informaron a Télam fuentes de la compañía.



Los nuevos vuelos fueron programados ayer a última hora en función de las necesidades de pasajeros que se encontraban en esos lugares y no tenían lugar en los que ya estaban diagramados.



Fabián Lombardo, Director Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas de la compañía dijo hoy a Télam que ya son más de 7.000 los pasajeros transportados y que esperan que lleguen a ser más de 12.000 con la programación prevista hasta el 26 de marzo.



No obstante, aclaró que sigue "acompañando la situación y en análisis permanente y diario sobre la necesidad de realizar otras operaciones de acuerdo a las necesidades de repatriar a nuestros compatriotas".



Lombardo explicó que "tenemos lugares complicados para operar, como Perú, Colombia y Estados Unidos, pero estamos trabajando para ver de qué manera vamos resolviendo cada situación".



En ese sentido advirtió que particularmente en Lima los pasajeros no pueden llegar a los aeropuertos, algo que se busca resolver con Cancillería, por lo que los vuelos a la capital peruana están condicionados a lo que puedan decidir las autoridades de ese país.



Sin embargo, dos aviones Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Argentina partieron hoy a Perú para repatriar a 140 argentinos varados en ese país a causa de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus, y llevando a 140 ciudadanos peruanos que estaban en la Argentina.



Lombardo indicó que "con los vuelos especiales estamos trasladando a todos los pasajeros que tienen tickets de Aerolíneas Argentinas y también a quienes no lo tienen, pero que cuentan con el endoso de la empresa que les vendió el pasaje".



"Cuando comenzó la operación establecimos un criterio, teníamos que traer a todos los pasajeros con ticket comprado, pero hay muchas aerolíneas que no aceptaron el endoso", señaló y reclamó que ese tema "se solucione" para poder canalizar esas situaciones.



El ejecutivo apuntó que "en los aeropuertos se van presentando los pasajeros y los vamos poniendo en una lista para ver las capacidades de los vuelos, hasta el momento tenemos una programación hasta el 26 de marzo, pero lógicamente que esto va a ir variando con la dinámica de los acontecimientos".



Está previsto que hoy lleguen al país 10 aviones de la compañía de bandera con más de 2.000 argentinos provenientes de Madrid, Miami, Punta Cana, San Pablo, Río de Janeiro, San Salvador de Bahía, Lima y Bogotá.



Por otra parte, Aerolíneas sumó ayer 15 nuevos vuelos especiales a los ya programados, con lo cual hasta el momento fueron planificados, entre los que ya se concretaron y los que están por concretarse, 9 vuelos desde Miami; 5 desde Madrid; 7 a Lima; 6 a Río de Janeiro, 2 a San Pablo, uno a Florianópolis, 2 a Salvador Bahía, 2 a Cancún, 2 a Bogotá.