"Los vuelos de repatriación son solo para los porteños"

Son muchos los pasajeros que arribaron al aeropuerto de Ezeiza y actualmente se encuentran varados y sin respuestas en el mismo aeropuerto. No los dejan ingresar y no tienen acceso a ningún baño para asearse. Roxana, una mendocina que volvió de Estados Unidos por sus propios medios, asegura que los vuelos de repatriación son una mentira y que ahora no puede volver a la provincia.

"Llegué en un vuelo de LATAM desde Estados Unidos a Santiago de Chile y actualmente me encuentro en Ezeiza. Hace 10 días intenté volver en uno de los vuelos de repatriación, pero los vuelos de Aerolíneas Argentinas en EEUU son ficticios. No existen", aseguró Roxana.

Y agregó: "De Santiago pude conseguir un vuelo excepcional a Ezeiza y acá estamos con 15 mendocinos varados en el estacionamiento del aeropuerto. No nos dejan ingresar ni al baño ni a comprar comida".

"No podemos movernos del estacionamiento porque estamos siendo vigilados por la Gerdarmería Nacional y la policía. En este país tan federal solamente han repatriado a los porteños. Nosotros no podemos volver a nuestras ciudades", aseguró.

"Tenemos hambre, frío y necesitamos ir al baño a hacer nuestras necesidades. En Estados Unidos la ayuda de la cancillería fue nula. Yo estaba en Kentucky, llamamos a la cancillería de Atlanta y no tienen idea para ayudarnos en nada. Lo único que nos dijeron fue que ellos no tienen pasajes ni damos asistencia"

En los aeropuertos estuvo con muchas personas de otros países y comenta que ellos si han recibido ayuda: "Cónsules de otros países los han ayudado, pero a nosotros nos han abandonado totalmente. Necesito volver a Mendoza porque allá tengo a mis hijos. Nadie nos da una explicación y estamos encerrados en este estacionamiento".

Otra mendocina también contó su caso en Ezeiza: