Cuarentena: The Nostalgia machine, una página que permite escuchar los mejores temas de cada año

Los días en cuarentena pueden parecer eternos pero cada vez surgen más páginas web o apps alternativas para disfrutar sólo o en compañía de las horas en casa.

The Nostalgia Machine es una página que te permite redescubrir los temas más exitosos del mundo según cada año. Como un DJ de la nostalgia la página a recopilado los mejores temas de la historia de la música.

Se puede elegir el año en que uno nació y conocer los hits de ese momento, buscar esa canción que te recuerda a los años jugando con tus hermanos y amigos en la vereda o bailar al ritmo de ese tema que escuchabas con tus compañeros de la secundaria.

Por ejemplo si se pone "año 2000" la lista de temas del cambio de milenio está compuesta por Smooth de Santana, Say my name de Destiny´s Child, You sang to me de Marc Anthony y la pegadiza All the small things de Blink 182.

Además la gran mayoría de los temas tiene su video musical.

Funciona así: