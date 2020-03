Video: una familia mendocina varada en Río de Janeiro pide ayuda

Muchos argentinos se encuentran varados alrededor del mundo debido al cierre de fronteras y a la cancelación de vuelos dispuesta por la mayor parte de los países del mundo a causa del avance del coronavirus.

En este caso en particular, una familia de mendocinos que estaba de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, pide desesperadamente ayuda para poder volver al país. Es que, acusan, desde que se encuentran en el aeropuerto nadie les ha dado ningún tipo de información respecto de lo que va a ocurrir con ellos mientras duren estas medidas preventivas.

Diego Olivero es el mendocino que cuenta en el video que comparte esta "aventura" con un grupo de 6 personas de su familia, entre ellos su papá y su mamá, mayores de edad.

"Estamos varados en Río de Janeiro, esta es la cantidad de gente que está acá y no tenemos respuesta de nada, todos estamos en la misma situación, no sabemos cuándo podemos volver. Nos dicen que hay lista de espera, pero esa lista no se mueve porque no sale nadie de acá, no mandan vuelos", comentó, al tiempo que muestra las imágenes del aeropuerto lleno de pasajeros.