Se viene una larga cuarentena: cinco novelas gigantes que te pueden mantener entretenido

Por estas horas es casi una certeza que se declarará una cuarentena obligatoria que hará que la gran mayoría de los argentinos permanezcan encerrados en sus casas durante largos períodos de tiempo.

Además de series y películas, se puede regresar a un hábito que muchas veces se deja de lado en medio de la vorágine de la vida diaria: el de la lectura. Si ya leíste las novelas cortas que te recomendamos al comienzo de la semana, te proponemos algunas novelas largas, larguísimas, que te pueden mantener entretenido durante todo el tiempo que pases encerrado.

Todas las novelas de la lista se pueden encontrar en internet para descargar, si ya las tenemos en formato físico.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha – Miguel de Cervantes

La primera novela moderna sigue siendo una de las mejores alguna vez publicadas. Poco hay que decir que no se sepa sobre la obra cumbre de la literatura hispanoamericana. Un hidalgo lee muchas novelas de caballería y pierde la cabeza. Creyéndose caballero, salea buscar aventuras, y mal que mal las encuentra.

Leer el Quijote es una experiencia única. Cervantes consigue, partiendo de una premisa ridícula, pintar la naturaleza humana como muy pocas personas pueden. Sus personajes son irrepetibles, y combinan una sabiduría profunda con una zoncera hasta chabacana. A pesar de que fue escrita hace siglos, sigue asombrando y haciendo reír sin parar, aunque tenga más de mil páginas.

Las correcciones – Jonathan Franzen

Un drama griego pero en el Estados Unidos actual. Uno de los grandes escritores norteamericanos de las últimas décadas imagina una familia disfuncional que lucha por superar sus muchos problemas, mientras chocan entre sí y contra el mundo a lo largo de 730 páginas.

Publicada en el 2001, es una gran radiografía del fin del milenio pasado, contada con unas claridad y acidez propias de un maestro. Franzen sorprendió con Las correcciones, y se metió de prepo en el panteón de los grandes autores de EEUU, además de conseguir transformarse en un best seller.

Las uvas de la ira – John Steinbeck

Otra vez Steinbeck vuelve a los recomendados, y con el mismo tema. Las uvas de la ira es la novela definitiva para revivir la desesperación del Dust Bowl, a través de los viajes que la familia Joad realiza para escapar del hambre y la pobreza.

El estilo incomparable de Steinbeck se desparrama por las más de 600 páginas de una de las novelas definitivas de la literatura de Norteamérica. A pesar de la calma con la que lleva la acción, las descripciones ultra detalladas y los largos párrafos dedicados a la monotonía diaria, Las uvas de la ira nunca aburre, y su lectura es fácil y hasta casi adictiva.

Los miserables – Víctor Hugo

Otra obra cumbre de la historia de la literatura. Son dos tomos -casi 1.100 páginas- dedicados a la desgraciada vida de Jean Valjean, condenado por robar un pan y fugado. Las vueltas de la vida lo unen con una pequeña huérfana que le cambia la vida, Cosette, y lo impulsa a mejorar en todo sentido.

Una historia de redención épica y emocionante, con pasajes verdaderamente impresionantes, como el que cuenta la batalla de Waterloo. El título no exagera: por sus páginas se verá lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, representado en un espectro de personajes miserables, a veces por su pobreza y a veces por su oscura alma.

La broma infinita – David Foster Wallace

Sin duda la novela más difícil de leer de toda la lista. Es más, es sólo recomendada para valientes o personas que amen analizar temas con la mayor profundidad posible. Esta obra de ciencia ficción fue descrita por su propio autor como novela enciclopédica, debido a la cantidad monstruosa de información que contenían sus páginas (y sus más de 200 páginas de notas al pie).

¿De qué se trata? De todo, en realidad. Hay historias sobre una academia de tenis, sobre un centro de recuperación, sobre una emisora de radio, sobre la destrucción de buena parte del territorio norteamericano, sobre un director de cine algo chiflado, sobre un grupo separatista francés, una broma que por alguna razón mata a quien la escuche, etc, etc, etc… Con poco más de mil páginas, su lectura es demandante y desgastante, quizá el reflejo de la mente enferma de su autor, que se terminó suicidando, pero no es casual que sea considerada una de las obras cumbre del siglo XX.