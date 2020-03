En Capital ahora está prohibido usar los juegos infantiles en plazas, parques y paseos

En la mañana de hoy, mediante el Decreto Nº 352/2020, la municipalidad de la ciudad de Mendoza decidió prohibir el uso de los juegos infantiles ubicados en plazas, parques y paseos de la Capital en virtud de la emergencia sanitaria que rige en la provincia y en el resto del país como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus Covid-19.



“Vecinas y vecinos han demostrado ser solidarios. Han tomado los recaudos de precaución y han cumplido con nuestras medidas de no usar los juegos infantiles y los ejercitadores. Pero ante un fin de semana largo, para evitar cualquier situación de uso y en el marco de las medidas de prevención que estamos planteando, vamos a prohibir y sancionar a quien incumpla. Siempre apostando a la solidaridad, para no correr ningún riesgo y pensando en cada niño y niña de la Ciudad y por eso el mensaje es a los padres para que los chicos se queden en casa", explicó el intendente Ulpiano Suarez.

”Insistimos fuertemente en el no uso de los juegos infantiles. Cada cinta es una alerta para que no los usen. Hago un llamado a los padres, madres, hermanos, hermanas, tías y tíos a tomar conciencia. No lleven a los chicos a la plaza, por el bien de todos".