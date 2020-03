Piden el cierre de la biblioteca de Godoy Cruz por el coronavirus

Frente al cierre masivo de dependencias públicas en toda la provincia que se suman a las restricciones impuestas por el avance de la pandemia de coronavirus, la Biblioteca+Mediateca Pública Municipal Manuel Belgrano de Godoy Cruz permanece abierta en días y horarios limitados y con sus servicios restringidos. Sin embargo, los trabajadores piden el cese completo de la institución ya que aseguran que pese a las medidas de seguridad, consideran que están en riesgo continuo y temen que ello pueda repercutir en sus viviendas.

En medio de la emergencia sanitaria declarada tanto a nivel nacional como provincial y municipal, el gobierno local comandado por Tadeo García Zalazar decretó la suspensión de la mayoría de las actividades públicas y el cierre de numerosos espacios dependientes del municipio, entre ellos varias instituciones culturales como los museos Cristoforo Colombo y Ferroviario y el Teatro Plaza, mientras que limitó fuertemente la atención al público en los Centros de Atención Unificada (CAU), el edificio del Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

En cambio, mantiene abierta la biblioteca municipal aunque con restricciones: su horario de atención está acotado de lunes a viernes de 8 a 14 y solo para préstamos y devoluciones en el sector de planta baja, mientras que las salas de estudio, computadores y demás servicios permanecerán suspendidos hasta el 31 de marzo. Por ello, se les pide a los usuarios que consulten el catálogo online o se comuniquen por Whatsapp para agilizar su paso por la institución.

Ello va a contramano de lo que sucedió en otras bibliotecas públicas, como la General San Martín, donde directamente quedó suspendida cualquier tipo de actividad hasta el 31 de marzo y se prorrogaron los préstamos de libros hasta el 1 de abril.

Pero dichas medidas para la Manuel Belgrano, que fueron finiquitadas en la declaración de la emergencia sanitaria en Godoy Cruz, son consideradas 'insuficientes' por los trabajadores que reclaman el cierre total del edificio hasta fin de mes. "No entendemos el criterio del municipio para cerrar el Plaza o el Cristoforo Colombo pero manteniendo abierta la biblioteca. Pareciera que dan por sentado que en los museos la gente se puede contagiar y en la biblioteca, no", aseguró una trabajadora a MDZ.

Los empleados señalaron que la Municipalidad no les explicó el motivo de esa diferencia y que, ante sus reclamos, solo accedió a la restricción horaria. "Con esta decisión están exponiendo la salud de todos los que siguen trabajando", acotó otra de las bibliotecarias.

Actualmente hay cinco empleados realizando tareas en la Manuel Belgrano, dado que el resto está en sus casas por ser mayor de 60 años, tener factores de riesgo o estar a cargo de familiares con algún factor de riesgo. "Yo tengo hijos, de qué sirve que estén aislados y no vayan a la escuela ni al club si yo voy y vengo de mi trabajo y tengo contacto con muchas personas que se acercan a la biblioteca, además que me movilizo en colectivo. No sirve el aislamiento parcial de las personas", sentenció la profesional.

Si bien tratan de mantener las instalaciones y sus materiales higienizados y desinfectados, los trabajadores cuestionaron la llegada continua de usuarios que en muchos casos, no cumplen con las recomendaciones gubernamentales: "Vemos que entran adultos mayores o con niños, todo lo contrario a lo que vienen diciendo de los gobiernos. Mientras haya lugares abiertos, la gente no es consciente y aprovecha esos espacios para cubrir tiempo. Lamentablemente no alcanza con pedirles responsabilidad, somos hijos del rigor".

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz, en tanto, expresaron a MDZ que la biblioteca municipal "permanece abierta de 8 a 14 para retirar y entregar libros, siendo su único servicio abierto, mientras que el resto de sus actividades habituales están suspendidas hasta el 31 de marzo, como reuniones, eventos, talleres, presentaciones, salas de lectura" y demás.

También explicaron que el cierre total de los museos Cristoforo Colombo y Ferroviario obedece a que "concentran mucha gente en su interior", mientras que aclaran que en el Plaza "solo están suspendidos los espectáculos, ya que los trabajadores no licenciados por causas especiales están concurriendo e incluso permanece funcionando el servicio de entrega de tarjetas SUBE para los vecinos que sacaron turno previo".

"El resto de las dependencias están habilitadas con restricciones de ingreso de personas y cuentan con las medidas de seguridad necesarias en el marco de la emergencia sanitaria. De todas formas, tratamos de incentivar que la gente haga todos los trámites online pero igual mantenemos la prestación mínima del servicio presencial ante cualquier eventualidad", cerraron.