Pasé y miré: una escena de egoísmo e irresponsabilidad en Mendoza

El coronavirus puso en alerta a toda la provincia, debido a que estos son días clave para evitar la propagación del virus en Mendoza. A pesar de que se remarcó por todos los medios posibles que hay que ser solidario y pensar en los demás a la hora de tomar medidas para combatir el coronavirus, mucha gente todavía no comprende el mensaje y se deja llevar por la paranoia y el egoísmo.

Una lectora de MDZ comentó cómo le tocó vivir en carne propia una de estas escenas incomprensibles. Según indicó la mujer, convive con varias personas que deben hacer aislamiento obligatorio por pertenecer a grupos de riesgo, por lo que debe tomar todos los recaudos necesarios a la hora de salir a la calle.

"Quería comprar una botella de alcohol, o alcohol en gel, para tener a mano y desinfectar algunos objetos que tengo en casa", relató la mujer. Para eso se dirigió a una farmacia céntrica, pero -esto no es novedad- no había ni uno ni otro producto.

Al consultar a la cajera si iban a reponerlos en algún momento, esta le respondió que los habían repuesto durante la mañana, pero que "una señora se los llevó a todos". A pesar del pedido reiterado hasta el cansancio de no acaparar elementos necesarios como alcohol o barbijos, hay personas que parecen no querer colaborar con sus vecinos, y no dudan en tomar acciones innecesarias que le complican la vida a los demás.

Por suerte la solidaridad no desapareció del todo. "En la fila un señor me comentó otros métodos de desinfección, y me aclaró que para las manos, lo mejor es el habón blanco", contó la lectora de MDZ. Para pensar.