Coronavirus: Cómo desinfectar los vegetales y superficies

LAVADO Y DESINFECCION DE VEGETALES. u2800 1-Colocar los vegetales en la bacha. u2800 2-Lavar bajo chorro de agua uno por uno, ayudando con nuestras manos a retirar la suciedad. u2800 3-Una vez lavado (SOLO CON AGUA) retirar de la bacha y colocar sobre la mesada limpia. u2800 4-Preparar la lavandina u201capta para desinfecciu00f3n de agua/alimentosu201d. Recomendamos colocar la lavandina u201cpurau201d en un gotero para que sea mu00e1s simple la dosificaciu00f3n. u2800 ACLARACION: Si no sabes a que nos referimos con lavandina APTA, miren las historias destacadas LAVANDINA. u2800 5-Hervir agua y desinfectar la bacha, arrojando el agua sobre toda la superficie. Dejar correr hasta que se vacu00ede. u2800 6-Una vez que la bacha estu00e9 limpia, desinfectada y vacu00eda, llenar con agua potable FRIA ayudu00e1ndonos con una jarra medidora para saber los litros que colocamos. u2800 7-Llenamos la bacha con agua, a un nivel suficiente para sumergir los vegetales (en la foto son 4 litros) y calculamos las gotas que debemos colocar. En este caso, la lavandina de la foto indica 2 gotas x litro de agua, entonces para 4 litros debemos colocar 8 gotas. u2800 ACLARACION: Esta proporciu00f3n depende de la marca de la lavandina APTA que utilicemos. Verificar en el envase. LEER ROTULO SIEMPRE! u2800 8-Colocadas las gotas, sumergimos los vegetales y dejamos reposar por 10 min. u2800 9-Finalizado el reposo, retirar los vegetales. Podemos colocarlos sobre un repasador LIMPIO o sobre papel descartable para secarlos, pero esto no es estrictamente necesario. u2800 10-Por u00faltimo, guardamos en la heladera. u2800 ACLARACION: La higiene de la bandeja de vegetales de la heladera debe realizarse frecuentemente. u2800 u26a0ufe0fLes recordamos que la LAVANDINA apta para desinfecciu00f3n de agua y alimentos, utilizada correctamente, es un quu00edmico SEGURO. Debemos ser responsables en su uso, por eso les recomendamos colocarla pura en un gotero que nos permita realizar la dosificaciu00f3n exacta de gotas. u2800 u26a0ufe0fEl VINAGRE no desinfecta, solo ayuda a retirar ud83dudc1bud83dudc1c, pueden colocar vinagre, pero luego deben realizar el procedimiento anterior. u2800 u26a0ufe0fEl BICARBONATO no desinfecta, no hemos encontrado bibliografu00eda que respalde su uso para desinfecciu00f3n de alimentos.