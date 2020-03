Cierran plazas y parques para evitar la circulación de niños

View this post on Instagram

Ampliamos las medidas de prevenciu00f3n Estamos llevando adelante la propuesta #YoMeQuedoEnCasa para que vecinos y vecinas de nuestra ciudad tomen conciencia del momento que vivimos y se resguarden en sus hogares, evitando la circulaciu00f3n en la vu00eda pu00fablica. . Mu00e1s info. en nuestra web. . Ademu00e1s, invitamos a realizar cualquier tipo de consulta a travu00e9s de sus vu00edas de contacto: Telefu00f3nicamente: 147 o 0-800-222-CIUDAD (248323). Redes sociales: Facebook (Ciudad de Mendoza), Twitter (@ciudaddemendoza) Web oficial: http://ow.ly/2q9G50yNMHL Correo electru00f3nico: contacto@ciudaddemendoza.gov.ar . #Coronavirus #NoVamosALaPlaza #YoMeQuedoEnCasa