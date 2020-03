Habló el hombre que golpeó al vigilador y dio una insólita excusa

Miguel Ángel Paz, el hombre que generó una oleada de indignación tras haber golpeado a un vigilador que amenazó con denunciarlo si no cumplía con la cuarentena obligatoria por coronavirus, declaró hoy mediante una videoconferencia, y dio una insólita explicación para su repudiable comportamiento.

"Fue una mala reacción", le dijo Paz al fiscal Martín Gómez de la UFI de Vicente López Este, al tiempo que reconoció que no había cumplido con el aislamiento obligatorio tras volver de Estados Unidos. Además agregó que su enojo era en parte porque tuvo "un problema familiar".

En su declaración además contó que quería salir de su domicilio debido a que su padre tiene una afección y su madre le había pedido ayuda, y argumentó que no conocía el alcance de los DNU que obligaban a autoaislarse tras un viaje a una país de riesgo. "Cuando volví de viaje había mucha paranoia en el edificio. Sentí que mi familia estaba asediada por los vecinos. Me entero que el vigilador le había hecho saber al resto de los vecinos que me iba a denunciar. Me enojó esa situación. Lo llamé por teléfono y le pedí que no lo hiciera, que no me denuncie. Se lo pedí bien pero como noté que no me daba pelota decidí bajar para explicarle los puntos".

URGENTE | Arresto domiciliario para Miguel Ángel Paz alias el "cheto" que golpeó al personal de seguridad del edificio Rosales Park (Rosales 2793, Olivos), que le pedía que cumpla el protocolo de sanidad. pic.twitter.com/FyU5f2yPHx — SebasTempone (@SebasTempone) March 15, 2020

Sacando algunos indicios de arrepentimiento, el preparador físico no pudo explicar por qué agredió salvajemente al vigilador, un acto que fue filmado y se viralizó en las redes sociales. Ahora, desde la Justicia pedirán su detención domiciliaria debido a la "gravedad" de la situación vivida.