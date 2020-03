Azafatas reparten las viandas de una manera insólita por temor al coronavirus

View this post on Instagram

Amerika Birleu015fik Devletleriu0026#39;deki bau015flu0131ca bu00fcyu00fck havayolu u015firketlerinden biri olup, ayru0131ca du00fcnyanu0131n en bu00fcyu00fck du00fcu015fu00fck maliyetli havayolu u015firketi olan Southwest Airlinesu2019in kabin memuru, koronoviru00fcs salgu0131nu0131 yu00fczu00fcnden ikramlaru0131 koridordan yolculara atu0131yor. . #Repost @dunyahavaciliktarihi #southwest #southwestairlines #corona #cabincrew #flightattendant #passenger #aviationdaily #passenger #video