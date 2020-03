"Desde 2012 que Rafa Di Zeo no tiene actividades en la AFIP"

Tras 20 días como prófugo, en marzo de 2007 Rafael Di Zeo, el líder de la barra brava de Boca Júniors, fue detenido y trasladado a Ezeiza para cumplir una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por el delito de coacción agravada (usar la fuerza contra una persona para obligarla a hacer o decir algo en contra de su voluntad; en este caso, por un enfrentamiento con hinchas de Chacarita Júniors). En 2010 obtuvo la libertad condicional. En 2015 recuperó su condición de socio de Boca. Por otra parte, a raíz de un enfrentamiento entre barras en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro (cancha de San Lorenzo de Almagro) que dejó dos muertos y decenas de heridos, Di Zeo fue procesado y en 2016 llegó a estar detenido en Paraguay por incidentes con hinchas en uno de los partidos que jugaba Boca por la Libertadores. En “No tan millenniales” (MDZ), Florencia Arietto, abogada penalista y ex asesora del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, aseguró que Rafael Di Zeo no tiene actividades en la AFIP (es decir, no aporta) desde 2012 y que “no es negocio de nadie que Di Zeo termine preso” por la cantidad de figuras que daría a conocer si se sometiese a la ley del Arrepentido:

“Si vos querés entrar con un bombo y no sos barra te rompen la cabeza. El día que un fiscal investigue a Rafa Di Zeo por lavados de activos éste va a terminar preso porque hace ocho años que no tiene actividad en al AFIP. Y él cobra plata de construcciones y de empresas, de bodegas", afirmó.

“No es negocio de nadie que Di Zeo termine preso porque si él dice que se quiere acoger a la ley del arrepentido y contar quién me bancó en todos estos años de impunidad cae medio sistema político . En tribunales hay fiscales, jueces, también hay diputados, senadores y empresarios que bancan a Di Zeo", completó.

No hay gestión en Seguridad

Arietto acusó al gobierno de Fernández por no continuar con la política contra la violencia en el fútbol.que llevaba a cabo la gestión Macri:

"Se ha dejado de aplicar la responsabilidad que tenía el Ministerio de Seguridad de excluir a los violentos. No hay una intención de investigar a los cabecillas de las barras, que son autores de crímenes organizados. Todo el trabajo que habíamos hecho no tiene continuidad. No debe ser importante para ellos. En términos de gobierno nacional no hay gestión en Seguridad".

La entrevista completa en MDZ Radio: