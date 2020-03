Cerchiai: "En Mendoza todavía no tenemos ningún caso confirmado"

El director general de Epidemiología y Ambientes Saludables de la provincia, Rubén Cerchiai, dialogó con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio y explicó por qué en Mendoza todavía no se extreman las medidas de prevención contra la propagación del coronavirus.

"Es una situación que va cambiando bastante rápido; es un proceso dinámico. No podemos comparar Mendoza con la Ciudad de Buenos Aires, que es donde están la gran mayoría de los casos confirmados", explicó Cerchiai.

Y agregó: "En Mendoza todavía no tenemos ningún caso confirmado. Eso no quiere decir que no lo vamos a tener. No hay que alarmar a la población ni extremar las medidas antes de tiempo. Sobreactuar es igual de malo que no hacer nada".

En este sentido, el funcionario aclaró que en Mendoza "se está trabajando desde hace tiempo y todos los días avanzamos en cambios de protocolos, adaptándonos a la situación nacional".

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS



Recordá informarte sólo a través de medios oficiales.



Más información en: https://t.co/aEOaYI0DeH pic.twitter.com/DvFMaHpadV — Min.Salud-Desarrollo (@MinSaludMza) March 12, 2020

Cerchiai consideró que aún no llega el periodo de mayor riesgo para la provincia, que será a partir del 21 de marzo. "En otoño empiezan los cuadros respiratorios y luego viene la gripe. Hay que esperar la evolución. Si se notifican casos vamos a tener que cambiar. Seguimos lineamientos de la OMS y del Ministerio de Salud de la Nación y los adaptamos según el momento", sostuvo el funcionario.

"No hace falta suspender las clases por ahora. Los espectáculos públicos que tengan concurrencia de extranjeros se van a suspender oportunamente. Estas medidas se van a ir tomando de manera gradual", agregó Cerchiai.

Por último, el funcionario provincial lamentó las críticas que han recibido por cómo se están manejando en torno al tema. "He escuchado comentarios muy malintencionados. No podemos tomar decisiones por cada institución por separado. Hay que consultarles en base a qué tomaron esas decisiones a quiénes decidieron suspender sus actividades. No es una recomendación del Ministerio de Salud", cerró Cerchiai.