Cambios en las recetas de PAMI por el nuevo vademécum

El presidente Alberto Fernu00e1ndez presentu00f3 hoy, en el partido bonaerense de Quilmes, el listado de 170 medicamentos esenciales que forman parte del programa Vivir Mejor y que llegaru00e1n de forma gratuita a partir de mau00f1ana a los 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los jubilados.