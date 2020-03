No consigue trabajo y quiere vender un riñón para ponerse un negocio

Desesperado por su situación económica y la necesidad de mantener a su familia, un hombre de 57 años quiere vender uno de sus riñones para ponerse un negocio propio ya que no logra conseguir trabajo desde hace bastante tiempo.

El hombre reside en Santiago del Estero y contó que su decisión es fruto de un proceso que comenzó cuando supo de la cirugía a la que se había sometido el periodista Jorge Lanata en 2015, quien necesitaba un riñón.

Esta intervención, además de tratarse de un trasplante cruzado, fue una operación en una persona sana que donó a alguien que estaba en lista de espera, en este caso Lanata.

"Todos creen que cuando una persona tiene más de 50 años no tiene buena salud ni estado físico. Tengo una familia que mantener y no puedo salir a robar. El dinero que busco obtener con la venta de un riñón, me va a servir para poner un negocio, poder trabajar y llevar el sustento a los míos", sostuvo.

La identidad del hombre se mantiene en reserva por razones legales, pero él asegura estar muy bien informado sobre la operación y todo lo que la rodea. "Hace dos años hice las consultas médicas necesarias y soy una persona que puede donar un riñón tranquilamente. Sólo tengo que cuidarme para que mis órganos no sufran ningún tipo de alteración", aseveró.

Por último, admitió que no dimensionó la repercusión que podría tener su ofrecimiento: "No lo pensé, solo tomé la decisión hace algún tiempo y hoy quiero materializarlo en un aviso publicitario", aseguró.

Sin embargo, el artículo 40 de la Ley 27.447 en su apartado de "Prohibiciones" expresa que no se podrán realizar extracciones "cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo o gratuidad".

"Asimismo queda prohibida toda contraprestación u otro beneficio por la donación de órganos, tejidos o células o intermediación con fines de lucro y la realización de cualquier actividad, vinculada a esta ley sin respetar el principio de confidencialidad", dice la norma conocida como "Ley Justina", en otro apartado del artículo.