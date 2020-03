Mayra Tous: "Desde este lugar puedo hacer algo por la sociedad"

Mayra Tous, Reina Nacional de la Vendimia, pasó por "El Permitido" y habló de su cariño por el pueblo tupungatino, la defensa de la 7722, del rol que quiere tomar como reina, y mucho más.

"Me costó muchísimo tomar la decisión (para presentarse como candidata a Reina Nacional de la Vendimia), no le encontraba el sentido, me preguntaba para qué presentarme. El último día decidí anotarme", contó Mayra al ser consultada por la decisión de ser candidata. "Lo pensé mucho y le dije a mi mamá que desde este lugar quizá puedo hacer algo por la sociedad" cerró.

Respecto a la polémica en torno a la foto en bata, comentó que lo dialogaron todas las candidatas y decidieron que quien quisiera, podía hacerlo, aunque en verdad "ninguna quería hacerlo". Además, la soberana dijo que "Mariana Juri (Ministra de Turismo y Cultura) nos preguntó qué queríamos hacer" y "yo decidí estar con ropa cómoda".

"Cuando salí reina me tocó dar el discurso y dije que el 8 de marzo no era un día para festejar. Es doloroso despertar todos los días con un nuevo caso" dijo en relación a la marcha de ayer por el Día Internacional de la Mujer. "Todavía falta mucho por cambiar, pero vamos encaminadas" cerró,

Además, se mostró en defensa del agua. "Si quiero formar parte de una marcha lo voy a hacer, pero no como reina. No quiero inclinar la balanza para un lado" aseguró y recalcó que acepta los reclamos siempre que sean con respeto porque "me duele mucho la intolerancia".

