Coletazos de la crisis hídrica: la peligrosa caída de ramas

En los últimos tiempos no hizo falta la complicidad del viento zonda para que ramas de gran porte se precipitaran arteramente en distintos puntos de Capital, provocando daños y, por fortuna, no heridos.

Desde la comuna de la Ciudad admiten que es un tema que los preocupa pero también los ocupa. Así lo explica en detalle a MDZ, Juan Manuel Filice, el secretario de Desarrollo Urbano, quien además de dar precisiones de cómo está el arbolado público en la zona urbana adelanta las estrategias para menguar la caída de añosos ejemplares.

La explicación técnica. "Los ingenieros del área explican que el árbol sufre un estrés en la fibra, lo que produce un debilitamiento y hace que caiga la rama. Los árboles están sufriendo un estrés hídrico debido al calor y a la falta de agua. La carencia de humedad en el medio ambiente y las altas temperaturas hacen que el árbol requiera mayor agua y eso es lo que genera el estrés".

Bajo la lupa. "Los incidentes que tuvimos por caída de ramas grandes no causaron heridos, pero sí incidentes. Al contrario de lo que se piensa, esto ocurre no porque el árbol esté muerto o en mal estado si no por una situación de estrés que sufre por el calor y la falta de agua. De hecho, luego de los incidentes que ocurrieron llevamos a los inspectores del arbolado, analizaron el árbol (de donde se cayó la rama) y se encontraron con que el ejemplar estaba sano. Entonces, en vez de eliminar el árbol, se le realiza una poda de equilibrio".

Viejo, pero no enfermo. "Hay que separar dos cosas. Que el árbol pueda ser añoso es una realidad. Mendoza tiene muchos árboles que rondan los 70 años, pero no quiere decir que estén en mal estado o enfermos. Hay árboles longevos y que aguantan. Otros no aguantan ser longevos. En la mayoría de los casos donde tuvimos estos episodios (la caída de grandes ramas) el árbol no estaba enfermo. Es más, en la mayoría de los casos no se ha erradicado el árbol, sino que se le ha realizado una poda correctiva. Siempre se intenta salvaguardar el árbol, por eso no se los ha eliminado en los casos ocurridos en la Ciudad".

Desrame no es poda. "En lo que va del año hemos realizado unas 450 intervenciones en total, entre tareas programadas de desrame o ramas comprometidas, emergencias y erradicaciones programadas. La poda de equilibrio es diferente al desrame. Este se realiza cuando el árbol está muy cargado (porque estamos en la época de brote) para aliviar un poco el peso de la rama. Entonces evitamos el riesgo de que las ramas se caigan por el estrés hídrico. Lo que se realiza en esta época son los desrames, que consta de un proceso en el que se le sacan las ramas menores a un árbol para aliviar un poco el peso de algunas ramas principales pero no es una poda".

Para evitar sorpresas. "La poda invernal es otra cosa, es más profunda y dura más tiempo. No es un desrame. Desde mayo vamos a ampliar la poda a mayor número de ejemplares. Estamos reforzando las cuadrillas, aumentando los turnos de la gente que realiza esa tarea. También tenemos escuadrillas específicas para el riego. Las estamos aumentando para tratar de mejorar el sistema y minimizar los hechos como los que ocurrieron en el último tiempo, para que los árboles sufran menos ese estrés. Estas lluvias colaboran porque hace que circule agua por las acequias y los árboles se rieguen".

A la mesa del arbolado público. "Dentro de la declaración de Emergencia climática que declaró esta comuna estará activa este mes una Mesa de Arbolado Público en la que participarán con profesionales idóneos (Conicet, UNCuyo, etc) en el tema. La idea es compartir experiencias e ideas para poder planificar y poner en acción desde el municipio el cuidado del arbolado público. Va a tener reuniones periódicas para aportar a las problemáticas que tengan que ver con el arbolado público. Va a ser un espacio de consulta y debate, donde el resto de las entidades pueden aportar ideas y consejos sobre el tema".



