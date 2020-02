Una niña nació con dos cabezas y sus padres denuncian mala praxis

La Justicia de Santa Fe abrió una investigación sobre el nacimiento de una beba con dos cabezas en un hospital de Reconquista, después de que la familia denunciara una posible mala praxis ya que ningún estudio médico previo al parto por cesárea advirtió la llamativa malformación.

El fiscal Nicolás Maglier recibió una denuncia del abogado Oscar Vázquez, quien representa a la familia de la beba, que pretende se investigue una presunta mala praxis y hasta una posible sustitución de un niño por otro.



Acerca de la investigación, el fiscal se refirió a la "potencial tipificación de algún delito de acuerdo a los hechos que se sucedieron desde el anuncio (del embarazo) a la mujer, el curso del embarazo; los estudios realizados en el Samco de Avellaneda y el desenlace, que es el parto, producto del cual nace esta criatura que tiene esta particularidad que no fue previamente advertida por los médicos en las ecografías que se realizaron".



Ayelén Aquino, de 21 años, se internó en el hospital de Reconquista a finales de diciembre cuando cursaba la semana 39 de embarazo para dar inicio a los trabajos de parto, pero debido a una falla cardíaca de la bebé fue sometida a un cesárea.



Tras ese procedimiento le fue informado que su beba había nacido muerta y con bicefalia, según relató el abogado Vázquez.



En esa línea, tras recibir el alta el 27 de diciembre Aquino realizó la denuncia por “presumible mala praxis médica, sustitución de un niño por otro y supresión de identidad”.

“Le tengo que dar la razón al médico que hizo las ecografías de que no había ningún problema, pero también le tengo que dar la razón a la abuela que fotografió el cadáver de su nieta y se observa la malformación de haber nacido con dos cuellos y dos cabezas”, dijo Vázquez.

El embarazo de Aquino, oriunda de la ciudad de Avellaneda, situada en un margen del arroyo Del Rey, fue seguido en el hospital Samco de esa localidad. Durante la gestación se le realizaron dos ecografías.



El fiscal Maglier indicó hoy que pidió toda la documentación relativa al caso existente en el Samco de Avellaneda y en el hospital de Reconquista.



"Con el material que fue obtenido hoy, me voy a predisponer al estudio con el asesoramiento profesional médico necesario en estos casos para establecer o profundizar líneas de investigación y eventualmente empezar a ahondar en el deslinde de eventuales responsabilidades penales que pudieran caber a los profesionales intervinientes", adelantó Maglier.

El fiscal contó que la causa fue caratulada como mala praxis" y aclaró que "hay un tema central que tiene que ver con el estudio de la viabilidad que pudiera o no tener la vida de una persona con esas características".



"Es decir, si advirtiendo con la suficiente antelación este evento (la bicefalia) se hubiese podido cambiar o no el desenlace", añadió Maglier.



Además se investiga la posible sustitución del bebé porque las ecografías mostraron una situación que "no se condice con la anomalía presentada en el momento del parto".



"De alguna manera ya habilita la sospecha, que ha sido plasmada en la denuncia, en cuanto a la identidad del niño. Hay que descartar cualquier hipótesis de ocurrencia de un delito de esa naturaleza", concluyó.