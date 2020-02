Ricardo Mur debuta como cantante folclórico en Las Heras

Con 67 años, el periodista Ricardo Mur será "telonero" del Chaqueño Palavecino en el Festival de Alta Montaña que se realizará en Las Heras. Lo hará junto a su grupo floclórico "Cuyano's Son" en el camping de Uspallata y la cita será el próximo 8 de febrero.

A a casi un año de haberse jubilado y retirado de los medios, el sancarlino emprendió esta andanza musical junto a Juan Carlos Romero, Diego Novicov y Maximiliano Benenati. A ellos, se suman como invitados especiales el percusionista Pablo Quiroga y Juan Cruz Romero con el bajo.

"El mismo día que hice mi último noticiero, Juan Carlos Romero me llamó para ofrecerme participar de este grupo e inmediatamente le dije que sí. A él lo conocía desde hacía un tiempo y me había escuchado cantar en una reunión de amigos, por eso me convocó”, señaló Mur.

“Así comenzó esta aventura que se fue consolidando con el tiempo. Después conocí al resto de los muchachos y se conformó un muy lindo grupo”, dice Ricardo Mur, quien por ahora solo aporta su voz, porque como él dice “no toco ni el timbre”. Sin embargo, no descarta aprender a tocar algún instrumento musical.

En realidad, será la segunda presentación del grupo que debutó en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, en noviembre del año pasado. “Estaba llena y fue una hermosísima experiencia, pero en Uspallata será nuestro debut en un festival”, afirma Mur. "Cuyano’s Son representa nuestra identidad territorial y el nombre tiene dos sentidos: lo que somos (son cuyanos), y el 'son' del ritmo cubano", explicó.