El caso de una mujer de 25 años que presentaba síntomas similares a los del coronavirus y que había activado el protocolo de emergencia en la provincia de Misiones dio negativo, informó hoy el gobierno de Misiones. “Queremos llevar tranquilidad a toda la comunidad y solicitar prudencia ya que el Estado provincial activó todos los protocolos mundiales y sobre todo nacionales asociados a la red argentina a tal efecto, para prevenir y detectar la enfermedad, y en este caso se puede confirmar que no existen en Misiones casos positivos de Coronavirus 2019", informó Oscar Alarcón, ministro de Salud de esa provincia.

En el gabinete de Ginés González García,la médica Carla Vizzotti ocupa el cargo de secretaria de Acceso a la Salud y ella confirmó a MDZ Radio que no existen casos de coronavirus en Argentina y brindó detalles de lo sucedido en Misiones..

"En Argentina estamos en una situación sin casos y con riesgo bajo. No tenemos vuelos directos. Y no estamos en los primeros lugares en cuanto a relación y movimientos de personas con China", declaró al programa "No tan millennials" (MDZ Radio). .Y aseguró que el país está en condiciones de afrontar casos si se dan:

"Los procedimientos que se realizan son detección precoz, aislamiento, tratamiento. Estamos en condiciones de hacer esto y de dar una respuesta rápida".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio.

Sobre el caso sospecho registrado en Misiones

"Lo que pasó fue que hubo una persona viene con fiebre y secreción nasal. Se toma la muestra respiratoria y se la aísla en forma preventiva. Fue evaluada y no cumplía criterios de casos sospechoso y al procesarse la muestra se identifica un virus respiratorio normal y se termina por descartar el caso", explicó.

Y agregó que fuera de China, esta enfermedad se da de un modo "no sostenido"

"La transmisión persona a persona fuera de China no es sostenida. El virus está en China y afecta a personas mayores".

La paciente había concurrido ayer al Hospital de Fátima, en Misiones, con un cuadro febril y ante la consulta de los médicos relató que había viajado a los Estados Unidos, donde almorzó en un restaurante chino, lo que llevó a las autoridades a activar el protocolo previsto ante posibles casos del virus que afecta principalmente a China.