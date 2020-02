Buscarán mejorar la lectura a través de una app para el celular

Las clases comienzan el 26 de febrero, pero el ciclo lectivo 2020 comenzó oficialmente con un acto en el Auditorio Alameda con presencia del gobernador Rodolfo Suárez, el director General de Escuelas José Thomas y gran parte de los encargados de la gestión educativa.

Uno de los objetivos que se planteó la nueva gestión es mejorar la lectura. Por eso, Thomas adelantó que utilizarán la tecnología y la DGE lanzará una aplicación móvil para que los estudiantes mejoren la fluidez lectora. Con esta app se podrá contabilizar cuántas palabras leen los chicos. El sistema comenzará a funcionar en el mes de marzo. “La fluidez en la lectura es la base de la educación, la condición necesaria para comprender”, aseguró el titular de la DGE.

Por su parte el Gobernador de la provincia destacó la importancia de trabajar a favor de un sistema educativo inclusivo, de calidad, con justicia distributiva y para todos.

El pago de un adicional

El anuncio que llegó desde Rodolfo Suárez que cosechó aplausos de todo el público del auditorio tuvo que ver con el pago de un ítem para las autoridades superiores. “Una de las acciones es el reconocimiento de deudas pendientes e injustas. Por eso he instruido al director general de escuelas para que su equipo reglamente el adicional por exclusividad para supervisores y supervisoras”, anunicó.

El Gobernador @rodysuarez anunció que se reglamentará el adicional por exclusividad para supervisores y supervisoras. @mdzol pic.twitter.com/S6RfEkIpaJ — Felicitas Oyhenart (@o_felicitas) February 4, 2020

Luego fue el turno de José Thomas, director General de Escuelas. El funcionario advirtió a los presentes que su discurso sería “muy informal” y al estilo Charla Ted, repasó los principales ejes de lo que será su gestión. Con micrófono inalámbrico y diapositivas fue desarrollando cómo será la forma de trabajo de la DGE para este nuevo ciclo lectivo.



La tecnología fue la protagonista de la jornada ya que, además de anunciar el lanzamiento de la app móvil para mejorar la fluidez de lectura, también Thomas decidió inmortalizar el momento sacándose una foto “selfie” desde el escenario con el fondo de todo el equipo de la dirección general de Escuelas.

Primera foto del equipo completo de la DGE con una selfie desde el escenario del director general de Escuelas, José Thomas.#ciclolectivo2020@mdzol pic.twitter.com/RWpaHzcVTl — Felicitas Oyhenart (@o_felicitas) February 4, 2020

¿Cambios en la evaluación?

Otro de los puntos que destacó Thomas fue el sistema de evaluación argentino. “Yo creo que en el sistema de educación argentino la evaluación fue punitiva. Todos pensamos se la lleva o no se la lleva, eso no sirve”, analizó. “Yo creo en la educación formativa, la retroalimentación formativa”, dijo.

Además, dijo que buscarán usar la tecnología en todos los procesos. Incluso aseguró que la entrega de papeles certificados es una práctica anacrónica. “No hay que tener más analítico. Todos (docentes y directivos) se vuelven locos por conseguir papel moneda”, graficó.

Iniciamos el Ciclo Lectivo 2020, convencidos de que es el Estado el garante de una educación de calidad y que la escuela pública requiere de la mayor atención. Tenemos la obligación de enfocarnos en las competencias que necesitará el alumno para desempeñarse en el futuro.



(Hilo) pic.twitter.com/dC3X72V2JM — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 4, 2020

En medio de aplausos y para darle cierre a su discurso presentó el lema desde el cual se trabajará en el ciclo lectivo 2020: #queLosChicosAprendan