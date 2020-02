La SUBE arranca hoy a pleno en Mendoza

Luego de casi dos meses de prueba, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) regirá desde hoy a pleno en todas las líneas de transporte público que conforman el Mendotran en el Gran Mendoza.

Se trata del nuevo sistema de pago que rige en más de 35 ciudades en todo el país y que funciona en el área metropolitana de Mendoza desde el 9 de diciembre del año pasado, cuando arrancó a modo de prueba.

En sus comienzos, solo regía para los grupos 100 (excepto Metrotranvía), 200, 500 y 800, a los que luego se fueron incorporando más líneas en forma paulatina hasta abarcar la totalidad del Mendotran. A su vez, también fueron habilitándose los sitios que realizan venta y recarga de las tarjetas SUBE, que a la fecha ya supera los 600 puntos habilitados y se espera que en las próximas semanas se añadan otros más para llegar a los 900 puntos de carga.

Hay que recordar que el sistema actual Red Bus convivirá con la SUBE hasta fines de marzo (fecha que podría prorrogarse según cómo vaya funcionando el nuevo método de pago), por lo que la Secretaría de Servicios Públicos recomienda que los usuarios viajen con ambas tarjetas.

Al mismo tiempo, el gobierno provincial continúa con la entrega gratuita y el registro de tarjetas SUBE en los diez puntos de atención que funcionan hasta ahora el Gran Mendoza. Esta modalidad inició en diciembre con los usuarios de abono personal y quienes no tenían descuentos con Red Bus, mientras que en enero se sumaron los abonos docentes y escolares de primaria y secundaria. Se espera que para las próximas semanas se comience con el registro de los usuarios de abonos universitarios (docentes y estudiantiles) y los jubilados y adultos mayores de 70 años.

Centros de atención designados:

Terminal de Ómnibus, planta baja y primer piso.

Ente Provincial de Turismo.

Perú y Rivadavia.

ANSES Ciudad.

Hospital Notti.

Grupo 100.

Grupo 200.

Maxi Mall.

Casa de Gobierno (solo abonos personales)

Iscamen (solo abonos personales)

Continúa el registro de abonos #SUBE para Docentes, Celadores, Primarios y Secundarios.



uD83DuDCCCSolicitar turno previo en https://t.co/3tgcvCVRNQ

?? Padres de alumnos podrán realizar el trámite, presentando DNI y CUIL del estudiante. pic.twitter.com/MlzHvSS2Yo — mendoTRAN (@MendoTran) February 2, 2020

Además de los descuentos que ofrece el Gobierno de Mendoza, SUBE permite el acceso a descuentos en el precio del boleto por ser usuario frecuente. Dado que en Mendoza no hay tarifa social, se implementa un propio sistema de descuento: mientras más se usa, menos se paga.

"Contar con un único sistema de pago a nivel nacional permite registrar y desagregar información de viajes para su análisis, que permite mejoras significativas en las políticas de movilidad", aseguran desde Servicios Públicos.

Seguimiento de saldo y viajes

Una vez adquirida y registrada la tarjeta SUBE, el usuario debe inscribirse en la página web del sistema dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, donde deberá informar algunos datos personales (como DNI y correo electrónico) y el número de la tarjeta. Esto le permitirá acceder a su saldo y los movimientos registrados en la SUBE, como también darle de baja a la tarjeta (por robo, extravío o daño) y añadir una nueva.

Hacé clic acá para acceder al formulario.

Mapa de Puntos SUBE

En el siguiente link, el usuario puede acceder a un mapa donde visualizará todos los centros SUBE que funcionan en el país.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la tarjeta SUBE?

Es la tarjeta con la que podés pagar tus viajes en colectivos, subtes y trenes de más de 35 ciudades en todo el país.

Perdí / me robaron / se rompió mi tarjeta, ¿cómo la doy de baja?

Si tenías tu cuenta creada, podés darla de baja:

Desde Mi SUBE o app SUBE. Luego de darla de baja, asociá tu nueva tarjeta.

En nuestros Centros de Atención, con tu documento de identidad.

Llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 1 con tus datos personales y tu clave SUBE. Podés llamar todos los días, durante las 24 horas. Seleccioná el motivo de baja y asociá tu nueva tarjeta.

Recibirás un correo electrónico informando si tenías saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También, podés consultarlo en nuestro 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

Si sos beneficiario de la Tarifa Social, necesitás acercarte a un Centro de Atención SUBE.

Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Olvidé la clave de mi cuenta

Si no recordás tu clave de 4 dígitos, podés gestionar una nueva:

Desde la web, si contás con la dirección de mail.

Llamando al 0800-777-7823, opción 3.

En cualquier Centro de Atención, con tu último DNI vigente.

También, podés contactarte por Facebook y Twitter para recibir ayuda.

¿Cómo y dónde puedo obtener la tarjeta SUBE?

En un Punto SUBE. Ubicá el más cercano o desde la app SUBE.

En un Centro de Atención. Ubicá el más cercano.

Si ya la compraste, acordate de crear tu cuenta o asociarla a la que tenías.

¿Cuánto cuesta una tarjeta?

El costo de la tarjeta es de $90.

¿Qué hago si me cobraron de más la tarjeta?

Denunciar es fácil y rápido, nos ayuda a identificar a los comercios que no estén actuando conforme al precio y normativas vigentes para SUBE (Res. N° 1953/2015 de la entonces Secretaría de Transporte).