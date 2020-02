¿Viajás y te cuestan los idiomas? Esta remera te salva la vida

Si alguna vez has viajado a algún país en el que hablan un idioma diferente y te has vuelto loco intentando hacerte entender, IconSpeak llegó para salvarte: se trata de una remera impresa con 40 iconos universales, perfecta para aquellas ocasiones en las que no hablás la lengua local.

Cuenta con símbolos que cubren todas las necesidades esenciales de un viajero moderno: hoteles, transporte, comida, médico, wifi y baños. Solo necesitarás aprender "hola" y "gracias", porque el resto solo puedes señalarlo directamente en tu remera.

Además, al ser una vestimenta y no una aplicación, también es interactiva y divertida de usar, no requiere batería, es súper duradera y viene en formato remera o musculosa.

"Muchas veces nos enfrentamos con una barrera del idioma que solo debía superarse dibujando signos, símbolos o íconos en una hoja de papel, mapa o en la tierra", explican sus creadores George, Steven y Florian.

Esta prenda pueden comprarse en forma online, a través de la página de IconSpeak, por un precio de US$ 33 o unos $2.722 haciendo la conversión al dólar solidario argentino. Una ganga.