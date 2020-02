Doctora Dolittle: hace telepatía con animales y hasta negocia con mosquitos

Celia Melamed es veterinaria y, desde hace algún tiempo, es una reconocida telépata de animales, ya que, según cuenta, logra comunicarse con seres de otras especies como perros, gatos, y hasta arañas y mosquitos. Ella lo hace desde 2012 y, por ejemplo, se comunica con las mascotas de Javier Milei y de Mauricio D'Alessandro.

Melamed dialogó este jueves con "No tan milennialls", de MDZ Radio, donde contó cómo logra entablar un diálogo con las mascotas y hasta con arácnidos e insectos.

"Es una manera de decir que hago telepatía, pero soy comunicadora de animales. Lo que hago es conectarme con el animal de corazón a corazón y de esa manera se pueden percibir las emociones del animal, sentir lo que siente físicamente, y lo que quiere mostrar. Eso después lo convierto en palabras y le traduzco a la persona lo que el animal quiere decir", expresó.

En cuanto a la dificultad, dijo que una vez que se conoce la manera, no hay diferencia entre perros y gatos. "Da la sensación de que todo se conecta a nuestro corazón. Si el animal está iracundo, yo le pregunto a la persona a cargo si puedo conectarme con él, y en ese caso, me conecto con él y le puedo contar a la persona que le pasa al animal y automáticamente, el animal se empieza a calmar".

Sin embargo, no son solo perros y gatos, también pueden ser animales de la naturaleza y hasta arácnidos e insectos.

"Lo más extraño que me pasó fue con una chica que me contactó para hacer comunicación a través de una foto. A través de la foto conecto con la imagen, y en ese caso era de una araña grande. Yo le tenía miedo a las arañas, y le dije que sí para probarme a mi misma. Cuando conecté, la sentí como muy cerca, le mostré mi sentir que era de miedo y si podía alejarse, y a la araña me dijo que me alejara yo", contó Melamed a MDZ Radio.

Por último, dijo que también se puede comunicar con mosquitos y pedirle que no nos piquen. "Se puede hacer un trato, yo no te mato, vos no me piques, y se puede hacer, pero algunos lo respetan y otros no".

"Yo conecté con el espíritu del grupo de los mosquitos y le dije que yo me comprometía a no matarlos, pero que se comprometieran a no picarme", cerró la telépata de animales.

