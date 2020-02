Batió el récord de subir y bajar el Aconcagua en 25 horas

Matías Sergo, de 29 años, batió su propio récord en ascender el Cerro Aconcagua de 6.962 metros de altura en la modalidad 360°, en solo 25 horas 23 minutos, con lo que logró una nueva marca al hacer cumbre 11 veces en la actual temporada en la montaña más alta de América.

Porteador y licenciado en Educación Física, el andinista mendocino realizó la ruta 360° que es circunvalar al "Coloso de América" arrancando en la Villa de los Penintentes hacia el Parque de Punta de Vacas, pasando Plaza Argentina, para culminar con el ascenso a la cumbre, de 6.962 metros, descendiendo por la ruta normal de Plaza de Mulas hasta el acceso de Horcones y continuando por Punta de Vacas hasta volver a Penintentes.

Sergo logró la proeza en tan solo 25 horas con 23 minutos la semana pasada, pero como aún sigue en la montaña, la conquista se comunicó hoy. Según se informó, un guardaparques certificó su salida a las 21:15 del lunes 10 de febrero en el refugio Cruz de Caña, en Penitentes, y su llegada a la cumbre de 6.962 metros fue al día siguiente a las 14:04, e inmediatamente cerró el ciclo en Penitentes en la noche del martes 11 de febrero, a las 22:38, donde otro guardaparques certificó su llegada, marcando su record con un tiempo total: 25 horas; 23 minutos; 58 segundos.

Sergo trabajó como porteador hasta el 8 de febrero y, sin el descanso necesario, se largó a la proeza porque se presentó una "ventana" climática favorable, y no la quiso desaprovechar. “Fue muy duro, extremadamente duro”, le reveló el montañista récord a Revista Cumbres, y lamentó no haber podido establecer el tiempo en menos de 24 horas, como era su objetivo al encarar el alto desafío, aunque el hecho de marcar un nuevo record recompensó el gran esfuerzo.

Con esta nueva cumbre con la que consiguió el record 360° en la modalidad 'non stop' (sin parar), Sergo logró llegar once veces a la cima del "techo de América" en esta temporada, una más que en la pasada, aunque tiene por objetivo, antes de marzo, coronar dos nuevas cumbres para llegar a 13 ascensos en una temporada.