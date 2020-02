Calendario comercial para aumentar tus ventas

Excelentes plataformas como Shopify hacen un buen trabajo, pero si buscas mejorar tus resultados de ventas, debes tener un buen plan. Planifica con antelación las mejores fechas con el fin de aprovechar esos días especiales y lograr una mayor cantidad de ventas.

Se trata de crear promociones que causen un engagement, las promociones no solo son válidas para los black friday, también existen otras fechas importantes que no pueden faltar en tu calendario e-commerce, así que no te pierdas la posibilidad de mejorar tu marca y crea tu propio calendario.

Qué es un calendario e-commerce

Un calendario comercial es una herramienta que te permitirá recoger aquellas fechas que son preferidas por los usuarios o clientes para realizar compras online Recolecta aquellas fechas importantes del año para planificar campañas de publicidad y aumentar tus ventas.

De esta manera tendrás tiempo disponible para:

Organizar campañas publicitarias que ofrezcan mejores resultados.

Conocer los medios más favorables para promocionar tus productos.

Crear nuevos productos que se relacionen con esos días festivos.

Fechas más importantes para hacer tu calendario

A continuación observarás un pequeño calendario con algunas fechas relevantes para promocionar tus productos, pero ten en cuenta que debes ocuparte de investigar aquellos días festivos tu localidad. Además, no olvides añadir aquellas fechas importantes para tu negocio como el “mes aniversario” o “promociones de apertura”.

20 de enero

Blue monday: Se conoce como el día mas triste del año, es una excelente fecha ya que puedes conectar con los sentimientos de los usuarios, podrías aprovechar este día para que a través de tus productos los usuarios encuentren un consuelo o motivo para divertirse en un día “triste”

14 de febrero

Día de San Valentín: Un día muy comercializado en el que la promoción más atractiva será la favorita de los usuarios. Ofrece descuentos, ofertas y artículos que puedan regalarse entre parejas.

8 de marzo

Día internacional de la mujer: Las promociones de tu e-commerce pueden ir enfocadas solo a la mujer. Este es un día que ha generado mayor atención en los últimos años, aprovéchalo para aumentar tus ventas.

23 de abril

Día internacional del libro: No es necesario que tu tienda online se relacione con libros, podrías aprovechar este día para promocionar lentes o incluso franelas con frases de autores. Cuando se trata de promociones solo debes sacar el máximo de tu creatividad

17 de mayo

Día internacional del Internet: El mejor día para aprovechar que tu tienda pertenece al sector online. Crea promociones irresistibles para que tus clientes encuentren una razón de festejar lo increíble que puede llegar a ser el Internet. Si ofreces productos tecnológicos, es tu momento.

21 de junio

Día internacional del orgullo LGBT: Hoy en día son millones quienes conforman esta comunidad. Una buena idea es pensar en estrategias de descuentos y ofertas para esta increible comunidad en su mes del orgullo.

Junio

En este mes se da inicio a temporada de verano, y junto con ello llegan las rebajas. Es una época que trae grandes demandas de ventas debido a que muchos opinan que es el momento idóneo para hacer cambios en su armario por precios asequibles, así que si tu e-commerce es de ropa, tu momento ha llegado.

Agosto y septiembre

La temporada de “vuelta al cole”. Para el hemisferio norte son los meses en los que se da inicio al año académico. Los estudiantes están ansiosos por comenzar su nuevo año escolar por lo que cualquier oferta o promoción será irresistible para ellos. Funciona excelente hasta para los padres que quieran ahorrar algo de dinero para sus hijos. Puedes ofrecer promociones y/o descuentos para incentivar la fidelidad de tu tienda.

31 de octubre

Halloween: El mes del miedo y fiestas de disfraces, hay muchas oportunidades publicitarias en este mes para aumentar tus ventas.

Noviembre

Black friday: Probablemente el día del año que tiene mayor demanda de ventas. Lo recomendable es que programes tus ofertas y organices tu stock con mucho tiempo de antelación para así evitar malos imprevistos.

Diciembre

Generalmente el mes de diciembre viene con un alto registro de ventas. En estas épocas los descuentos no fallan, de manera que podría ser una gran idea para un buen cierre de año con altas ganancias. Las ventas se dan prácticamente solas, así que solo debes enfocarte en potenciarlas al máximo.

Navidad: Es un tiempo de unión y de muchos regalos, todos se sienten nostálgicos y emotivos porque se acerca el fin del año. No te olvides de ofrecerles a tus clientes lo mejor para que ellos sientan que tú los tomas en cuenta.

Año nuevo: Finaliza el año y todos quieren festejar, podrías ofrecer premios para aquellos clientes que han demostrado ser fieles a tu tienda online durante todo el año. Esto aumentará el engagement en tu audiencia e incluso la interacción .

Planifica tus fechas desde ya, usando todas estos días a tu favor para no perder la oportunidad de aumentar el reconocimiento de tu tienda online y potenciar tus ventas. Se trata de un trabajo completo que puede requerir de la colaboración de un experto en marketing, es cierto, pero lo agradecerás enormemente al finalizar el año. Los resultados de las planificaciones son increíbles tanto en ventas como en clientes y tu relación con ellos.