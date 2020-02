Claves para elegir un buen vidente

Con las tecnologías actuales, las vías más comunes son la consulta por internet y la telefónica para, al menos, ponerle voz a tu interlocutor.

La videncia y el tarot se basan en percepciones y vivencias personales, así que la mejor forma de encontrarlo es por testimonios de personas a las que les haya funcionado bien. Esa es la clave básica, fiarnos del resultado y experiencia de los demás.

No elijas el primero que salga en cualquier buscador. El hecho de estar bien posicionado en internet depende exclusivamente de las campañas que haga la empresa y el marketing desarrollado, eso no siempre es sinónimo de fiabilidad. Aunque sí es cierto que los testimonios también posicionan en Google.

Asegúrate de que cuentan con un sistema de pago fiable, mediante VISA o Paypal o transferencia. La ventaja de hacerlo a través de la web es que tanto el servicio como el pago están operativos las 24 horas del día. Si lo haces con tarjeta, además garantizas tu privacidad y confidencialidad. Si quieres que tu privacidad sea total, te recomendamos que elijas un pseudónimo tanto para el registro como para el pago, así siempre estarás protegido. La ventaja del pago con Paypal es la fiabilidad ya que cuentan con pasarela segura de pago protegida por contraseña. Nunca pagues un extra en ninguna consulta.

En la primera consulta empieza con un tiempo limitado para que puedas comprobar si realmente te convence y, sobretodo, no te lleves sorpresas después a la hora de pagar. Un vidente fiable se dedica a ofrecer información certera y fiable desde el primer momento del contacto. No buscan comercializar su producto ni artimañas. sospecha de los que te hagan muchas preguntas iniciales, intentarán acceder a información personal.

Hay que tener precaución con lo que se puede predecir y lo que no. Únicamente los videntes realmente capacitados son capaces de predecir los obstáculos impredecibles que se presentan en una predicción a largo plazo.

La relajación es fundamental para una buena consulta, estar en tensión no te ayudará a tomar la decisión correcta.

Recuerda que de tí depende tomar determinadas decisiones, el vidente o tarotista debe guiarte y ayudarte en el proceso pero nunca tomar la decisión por tí. Un consejo es que hables con él o ella a cerca de las posibles repercusiones de tomar una decisión. O de los posibles caminos y soluciones de una consulta.

Si la consulta es de tarot, es mejor empezar por preguntas abiertas, es decir, las que empiezan por cómo, dónde o qué. Evita preguntas que incluyan "cuándo". Tienes que recordar que tu consulta es porque la respuesta no es sencilla. Al igual que en la videncia deberías preguntar por los beneficios o desventajas de tomar determinada decisión, de manera que seas tú mismo el que pueda llegar a ciertas conclusiones. Pregunta de una manera clara, sin generalidades, no preguntes por tu relación en general, por ejemplo, si no por cómo hacer para solucionar un problema concreto con tu pareja.

Y, por supuesto, lo más importante es creer. Creer que esto funciona y que te van a ayudar. El escepticismo no tiene cabida en este tipo de consultas, debes confiar en tu interlocutor para que la consulta sea productiva. Y recuerda que nuestro futuro depende exclusivamente de las decisiones que tomemos. Ellos te orientarán en la decisión adecuada y en los caminos a tomar, pero la decisión final es exclusivamente tuya.

Para finalizar, una recomendación más, una buena vidente o tarotista te debe escuchar y nunca agobiarte con una batería de preguntas, debe dejarte hablar y escucharte.