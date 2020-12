Eclipse de sol en la Patagonia, un fenómeno único y poco usual

El norte de la Patagonia será el escenario privilegiado para avistar el eclipse de sol que se producirá el 14 de diciembre próximo, a lo largo de una porción de 90 kilómetros cuyas localidades tendrán tan solo durante dos minutos de noche en medio del día.

A medida que se acerca la fecha, la expectativa ha ido creciendo en los últimos días a tal punto que en la ciudad de Neuquén cientos de personas salieron a buscar lentes protectores, fundamentales para evitar daños en los ojos, los cuales son entregados en forma gratuita por el equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) donados por la Organización No Gubernamental (ONG) "Astrónomos sin Fronteras".

El subsecretario de Turismo de Neuquén, Germán Bakker, dijo a la agencia de noticias Télam que "el foco está puesto en Piedra del Águila porque es el lugar que tiene las mejores posibilidades de observación del eclipse y también en Las Coloradas, donde se va a disponer un predio".

"A nivel turístico, a partir de la habilitación de la temporada el 1 de diciembre, entendemos que va a haber una afluencia de turismo tanto en Río Negro como en Neuquén bastante importante, aunque no la que estaba pensada originalmente antes de la pandemia", agregó.

Piedra del Águila y los centros turísticos del sur como Bariloche (Río Negro) y Junín, San Martín de los Andes y Villa la Angostura (Neuquén) son algunas de las localidades donde habrá oscuridad total el 14 de diciembre.

Fenómeno muy especial

En tanto, el reconocido astrónomo argentino Julio Navarro explicó que "los eclipse solares totales son pocos comunes, ocurren cada dos años en partes muy diferentes del mundo, porque en cualquier parte del mundo pueden ocurrir y básicamente en una región como Argentina pasan una vez cada generación o dos generaciones incluso".

En ese sentido, señaló que este fenómeno que el 14 de diciembre se verá en Argentina y Chile, "va a ocurrir alrededor del mediodía en sur del país, es una franja que prácticamente corta la Patagonia, más o menos desde Junín de los Andes, pasando por Piedra de Águila y termina en Las Grutas, cerca de Viedma, esa es la zona de totalidad que tiene un ancho de unos 100 kilómetros aproximadamente".

"Es la sombra de la luna que básicamente va a cruzar la Patagonia, saliendo al mar, por eso en cualquiera de esos lugares de nuestro país se va a ver muy bien", expresó y añadió que "es importante verlo en lugares que no haya nubes, porque si hay nubes no se verá mucho". A la vez comentó que "fuera de esa franja de 100 kilómetros, el efecto va a ser bastante menor, ya que se verá como un poquito nublado, pero no se ve casi nada a simple vista por eso lo mejor es verlo con algún tipo de lente, proyección o telescopio bien adaptado para mirar el sol".

El astrónomo se mostró entusiasta ante este eclipse y recomendó que "cualquier persona que pueda ir a esos lugares y experimentarlo que lo haga, porque es una de las pocas veces que en escala humana uno puede observar o tener en la piel ese sentir de un efecto astronómico, que en este caso ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra".

Asimismo, consideró importante "tener cuidado", porque "nunca se debe mirar al sol directamente con los ojos, lo tienen que mirar con muchísima protección y debe ser bien homologada la protección, no cualquiera, tiene que ser del orden de una lente de un soldador para que nuestros ojos no sufran".

Respecto a los cuidados a la hora de observar un eclipse, Navarro puntualizó: "Por supuesto que uno debe estar preparado, y cuando ocurra la totalidad si uno está en un lugar que pueda ver el horizonte sin impedimentos, sin una montaña o un cerro, lo que ve es que todo el cielo se hace oscuro, excepto que en el horizonte a 360 grados hay luz, ya que puede verse la parte fuera de la sombra", por lo que no dudó en enfatizar que "es un fenómeno natural verdaderamente muy particular".

Para los astrónomos y estudiosos este eclipse solar también es considerado interesante, tal es así que Navarro sostuvo que "presenta la oportunidad de estudiar la corona solar, que son los gases de la atmósfera alta del Sol".