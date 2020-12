Se implantó dos aletas en el cráneo para sentir como un animal: "No me considero 100% humano"

Manel de Aguas es un artista catalán de 24 años que asegura haberse sentido muy atraído por la naturaleza desde niño y por eso diseñó y se hizo implantar dos aletas en el cráneo que le permiten tener la sensibilidad que tienen algunos animales a ciertos estímulos, por lo que se declara como "Transespecie" y considera que no es "100% humano".

"No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce", explica Manel quien hace tres años se autopercibe como Transespecie pero lejos de quedarse en la teoría, dio un paso arriesgado en pos de su identidad y se implantó dos aletas de silicona de 500 gramos -que él mismo diseñó- a cada lado de su cabeza.

Para él las aletas son un órgano más de su cuerpo y están conectadas a un microchip que le permite percibir, entre la piel y el hueso, vibraciones de sonido, la humedad, la presión y la temperatura.

"Tengo la zona de la piel resentida. Y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta", explica Manel, quien tuvo que viajar hasta Japón para realizar semejante implante dérmico.

Pero Manel no solo es Transespecie, si no que también se define como cyborg, “un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos” según la RAE.

De Aguas, por su pasión por el mundo marítimo, fundó en el 2017 la asociación Trans Species Society junto a Neil Harbisson (el primer cyborg reconocido en el mundo por un gobierno) y la artista Moon Ribas, coreógrafa y durante mucho tiempo tuvo sensores sísmicos en los pies para poder percibir “los latidos de la tierra”

"Decidí crear unas aletas porque mi inspiración han sido siempre los peces, la biología marina. Ya de pequeño me sentía muy conectado a ellos", le contó Manel a Infobae, al tiempo en que aseguró que siente "un sonido vibratorio que viaja a través del hueso que me enriquece como persona y me conecta a la naturaleza, más que antes".