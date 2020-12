Alquiló su casa quinta y le hicieron una fiesta clandestina: cobraban $1.000 per cápita

La casa quinta había sido señada un mes y medio antes. La mujer entregó la llave el sábado pasado al mediodía y tres horas después recibía una llamada que la alertaba del desmadre que estaba ocurriendo en la propiedad.

“Es mi casa. Yo decidí alquilarla para 8 personas. Tiene 8 vasos, 8 sillas, 8 platos. Yo les remarqué muchísimo que no podían meter más personas, que si se estacionaban tres autos en la puerta, los vecinos me iban a avisar. Por la tarde, me llama un vecino y me cuenta que había 200 personas en mi casa”, relató Josefina, la propietaria.

#ATENCION uD83DuDEA8 En la ciudad de #Rincon, la @policia_fe desarticuló el sabado por la tarde una #FiestaClandestina donde había entre 200 y 300 personas. La dueña del lugar denuncia que se la alquiló a un joven que cobraba $650 la entrada. "Pensaban quedarse toda la noche" dijo. pic.twitter.com/S0Kr44pDwl — Jose Villagran (@joosevillagran) December 28, 2020

“Me dirigí hacia el lugar y ya en la ruta veía malones de personas. Cuando llegué estaba la Municipalidad y la Policía”, detalló.

Según la propietaria, los asistentes le regalaron una caja de sidra a cada uno de los vecinos para que no los denuncien. “El chico ya me llamó y me dijo que se va a hacer cargo de la multa”, dijo.

Silvio González, intendente de San José del Rincón, contó detalles de la fiesta ilegal y confirmó que asistieron unos 450 jóvenes y que los organizadores cobraban una entrada de unos $1.000.

Según el jefe comunal, “hubo un intento de agresión a la policía por parte de algunos jóvenes. Estas fiestas clandestinas también nos interpelan como padres, porque hay muchos menores de edad que concurren”.

Finalmente González reconoció que “se nos está haciendo muy difícil controlar las fiestas clandestinas”.