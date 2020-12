Caso Paula Toledo: se suspendió el juicio por un caso de coronavirus

El miércoles a las 9 comenzó en San Rafael el tercer juicio por la muerte de Paula Toledo, ocurrida el 31 de octubre de 2003 en el barrio El Sosneado. Sin embargo, el proceso duró muy poco ya que anoche fue suspendido por un caso de coronavirus entre los periodistas que fueron a cubrir el juicio.

Ante la gran cantidad de testigos, el debate se iba a extender hasta el próximo 18 de diciembre, pero ahora se suspenderá por al menos una semana. Inicialmente, la fecha para retomar el debate es el 9 de diciembre aunque la suspensión podría extenderse. El único imputado por el crimen es Marcos Graín Osorio, quien será juzgado por abuso sexual con acceso carnal agravado seguido de muerte.

El resto de los imputados, acusados de violar en manada a la joven de 19 años, fueron absueltos en el marco de una investigación cargada de irregularidades y en un polémico juicio que se llevó a cabo en 2006.

Marcos Graín declaró y aseguró ser inocente.

En la primera jornada del juicio, Graín pidió declarar y aseguró ser inocente de lo que lo acusan. Graín admitió haber conocido a Paula un tiempo antes de su muerte y aseguró que entablaron una relación de amistad que incluyó algunos contactos íntimos, pero negó que fueran novios.

En cuanto al día del crimen, el acusado aseguró que estuvo con Paula "hasta las 19.30 del 30 de octubre de 2003, luego me fui a la casa de mis padres y allí me quedé. Me enteré de la muerte (de Paula) al otro día". Finalmente, aseguró que es inocente y que nunca estuvo en el lugar donde se produjo la muerte de Paula.

El Tribunal Penal Colegiado Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial está a cargo del juicio oral que determinará responsabilidades por la muerte de Toledo, ocurrida en octubre de 2003.

Este es el tercer proceso judicial que se realizar para intentar determinar lo ocurrido con Toledo. Graín Osorio es el único acusado y arriesga la pena máxima al estar imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado seguido de muerte. El tribunal que debe juzgarlo está integrado por los jueces Néstor Ariel Murcia, Alejandro Raúl Celeste y Esteban Vázquez Soaje.