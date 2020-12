Polémica: ¿un médico fue vacunado dos veces con la Sputnik V?

La incipiente campaña de vacunación que comenzó hoy de manera simultánea en todo el país registró su primer escándalo en La Rioja, donde un médico salió al cruce de versiones que indicaban que había recibido dos veces la vacuna rusa Sputnik V.

Todo comenzó cuando la vicegobernadora de esa provincia, Florencia López, publicó esta mañana en Facebook un mensaje sobre el operativo de vacunación en el Hospital Vera Barros junto a varias fotografías que muestran al personal de salud recibiendo las primeras dosis de la Sputnik V.

“¡Gracias a todo el Personal de Salud de la Provincia que estuvieron en la primera línea de batalla, hoy renace la esperanza en un día histórico cargado de muchas emociones!”, indicó la funcionaria.

UN Du00cdA HISTu00d3RICO Hoy acompau00f1amos al Personal de Salud de Hospital Vera Barros en la primera vacunaciu00f3n contra el... Posted by Florencia Lopez on Tuesday, December 29, 2020

Un mensaje muy similar había escrito en Twitter el ministro de Salud riojano, Juan Carlos Vergara: "Después de un año de mucho trabajo, comenzó la vacunación. Agradezco infinitamente a todo el personal de salud por el gran trabajo que realizaron y continúan realizando en esta pandemia". Además acompañó con otras fotos del personal sanitario siendo inyectados con la vacuna rusa.

Pero las imágenes en los posteos de López y Vergara mostraban a un médico que aparecía dos veces recibiendo la vacuna, pero una en cada brazo y aplicada por enfermeros diferentes. “Yo que ustedes tendría más cuidado, vacunan dos veces a la misma persona. O no están vacunando a ninguna”, comentó una usuaria con ironía, según publicó el portal Infobae.

La fotografía difundida por López...

... y la que publicó Vergara.

Ante la polémica y viralización de las fotografías, el protagonista de la situación, Rafael Fernández, recurrió a las redes sociales para hacer su descargo: “Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces. Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación. Y para mayor comodidad de la prensa se decidió el cambio de lugar y el cambio de brazo”.

“El enfermero siguió vacunando su línea, por eso el cambio de personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones”, cerró Fernández, quien se desempeña como presidente del Comité de Crisis del Hospital Vera Barros y trabaja con los infectados desde el inicio de la pandemia. De hecho, reveló que se contagió de covid-19 hace cuatro meses pero nunca presentó ningún síntoma.