¡Atención! Este pasaporte digital será necesario para viajar en 2021

La pandemia de covid-19 modificó las maneras de viajar, los protocolos y los requisitos que se piden tanto en los aeropuertos, como en las aerolíneas. Cada país también tomó medidas y entre ellas se encuentra un nuevo pasaporte que incluirá las vacunas.



Algunos países del mundo comenzaron a vacunar y otros se encuentran próximos a hacerlo. Esto impulsará el turismo, pero para poder viajar habrá que presentar un pasaporte digital de salud con las vacunas y otros detalles médicos.



Se trata de la aplicación CommonPass, una iniciativa de la organización sin fines de lucro The Commons Project y el Foro Económico Mundial con sede en Ginebra, en la que los usuarios cargarán datos médicos como el resultado de un test de covid-19 o datos sobre la vacunación, el profesional que lo hizo y el centro de salud.



Con esta información, la aplicación genera un certificado de salud en formato QR que se puede presentar ante las autoridades que lo soliciten. Algunos países podrán solicitarlo para ingresar a salas de conciertos, estadios, cines, oficinas o incluso a su territorio, como una especie de visa.



La idea surgió ante la necesidad de tener credenciales simples y fáciles para presentar cada vez que se viaje, ya que en un futuro cercano muchos lugares pedirán obligatoriamente la vacuna. "Podés hacerte una prueba cada vez que cruzas una frontera. No podés ser vacunado cada vez que cruzas una frontera", dijo Thomas Crampton, director de marketing y comunicaciones de The Commons Project a a CNN Business.



La multinacional de tecnología estadounidense IBM se sumó a la idea y desarrolló su propia aplicación llamada "Digital Health Pass" que almacena toda la información en una billetera móvil. Entre sus funciones se pueden ingresar pruebas de coronavirus, controles de temperatura y registros de vacunación.

¿Cuáles son los países que comenzaron a vacunar?

Rusia, creadora de la vacuna Sputnik V, fue el país que comenzó a vacunar masivamente luego de ser aprobada por las autoridades nacionales y la segunda dosis será aplicada 21 días después de la primera. El segundo país que comenzó con la vacunación fue Reino Unido, con el fármaco desarrollado por los laboratorios Pfizer y BioNTech (Estados Unidos y Alemania)



Argentina comenzará a vacunar con la vacuna rusa en los próximos días, luego de importar 300.000 dosis. Serán destinada a trabajadores esenciales (como médicos y enfermeros) y población de riesgo, mientras que México, Chile, Puerto Rico y Costa Rica ya administraron la dosis de Pfizer y BioNTech.