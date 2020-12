Consejos de los epidemiólogos para estas fiestas atípicas

Reuniones al aire libre con distancia social y entre no más de 10 personas que sólo se saquen el barbijo para comer o beber y no compartan utensilios son las recomendaciones principales para estas fiestas de reconocidos infectólogos.

Los especialistas apelan a la responsabilidad social en coincidencia con las indicaciones ya efectuadas por el Ministerio de Salud y la OMS.

"Van a ser unas fiestas atípicas, con circulación del virus y aumento de casos. No es que no se puedan hacer reuniones, pero hay que conocer los límites y saber qué medidas tomar para que esto no termine después en más casos, internaciones y muertes", dice Daniel Stecher, jefe de Infectología del Hospital de Clínicas.

La médica infectóloga y secretaria de comunicación de la Sociedad Argentina de Vacunología e Infectología (SAVE), Florencia Bruggesser, aseguró que pueden constituir una situación de riesgo no sólo las fiestas sino también las reuniones previas de fin de año con los grupos de amigos o del trabajo.





En ambos casos hay que tratar de que sean al aire libre o en interiores bien ventilados sin aire acondicionado, extremar las medidas de higiene como el lavado de manos o evitar tocarse la cara, y tratar de conservar la distancia social.

"Una de las cosas que sería recomendable es un aislamiento relativo previo, es decir que las personas que saben que se van a reunir con otras fuera de su grupo íntimo sólo salgan de casa a trabajar para evitar contagiarse y llevar el virus a las reuniones", propone Bruggesser.

Otras medidas de prevención son señalizar los vasos con el nombre de cada comensal para evitar los intercambios, tratar de que sea uno solo el que reparta la comida o que cada uno se sirva y si no es posible evitar los abrazos entre personas que no se ven hace mucho tiempo, buscar la forma de que las zonas respiratorias no se junten.



En el caso de las personas que se trasladan de una provincia a otra para participar de estas reuniones, una medida adicional de cuidado es hacerse espontáneamente un hisopado o PCR 48 o 72 horas antes de la reunión cuando la jurisdicción a la que ingresa no lo requiere, porque si es negativo y la persona está asintomática, puede estar más segura de que no representa un riesgo de contagio para el resto.



Por otro lado, es preferible elegir comidas frías y livianas para no aumentar la temperatura corporal y ambiental por el funcionamiento de los hornos y cocinas, y poder evitar mejor el aire acondicionado que recircula el aire si alguien tiene coronavirus, puede contagiar a más personas si está todo cerrado.

"No es que podamos hacer lo mismo que hace una año atrás, sino que podemos hacer lo que no podíamos hacer hace dos meses, pero con muchísimo cuidado", apunta Stecher.

El especialista aseguró que la clave es "la responsabilidad personal y social, que es lo que va a controlar el virus, más allá de lo que pueda hacer un gobierno, un ministerio, a partir de entender que ya no es lo que nos piden que hagamos, sino que hagamos lo que nosotros sabemos que se debe hacer".



En ese sentido, pidió no relajarse ni caer en la falsa seguridad que pueden dar las noticias sobre la aprobación de vacunas y su llegada al país.



La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) también resaltó el cuidado con los adultos mayores o personas de riesgo.



En un comunicado, advirtió que "si hay personas mayores de 60 años en nuestro entorno, o con factores de riesgo, alentarlas a participar de la reunión de manera remota o asegurarnos que el sitio elegido para la misma cuente con las mejores condiciones de espacio y ventilación posibles, instándolos a que permanezcan un tiempo corto".