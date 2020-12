¿Estás buscando el termo perfecto? Guía con los mejores termos y sus precios

La costumbre del mate no atraviesa solo a la Argentina, sino también a otros países como Uruguay y Paraguay. Sin embargo, en diversas partes del mundo se comercializan productos como los termos que también pueden servir para mantener café y otras bebidas calientes.

La diferencia entre un buen termo y uno malo, es que el bueno mantiene la bebida caliente por casi 24 horas y uno malo no alcanza las 3 horas. Todos están formados por dos recipientes: uno en el interior y otro que esta separado por una capa de aire vacío. Esta doble capa funciona como el aislante que bloquea la pérdida de calor.

Si bien en Argentina se utilizan mayormente los termos para consumir yerba mate, lo cierto es que también son muy útiles para aquellos que viven en zonas de mucho frío y necesitan mantener bebidas calientes. Por este motivo, en países como Estados Unidos son muy demandados.

Termos Stanley: ¿qué tienen de especial?

Son los más buscados y se convirtieron en un "objeto cool". Los termos Stanley son uno de los más populares. La marca estadounidense nació en 1913 y comenzó a ser famosa cuando decidieron fabricarlos en acero en lugar de cristal. Actualmente, se fabrican en China y tienen buena reputación por su calidad de excelencia.

Su material es de acero inoxidable 18/8 resistentes a los golpes y al óxido. Su sistema de agarre permite que sean cómodos y seguros de manipular, y se fabrican en color verde (el más conocido), blanco, rojo y negro.

Un termo Stanley no es barato: puede llegar a costar 9.000 pesos. La misma marca también comercializa mates, a un precio aproximado de 5.000 pesos, vasos térmicos a 6.000 pesos.

Termos Lumilagro: un clásico elegido por los argentinos

Lumilagro es una marca nacional que se fundó hace 80 años y su nueva planta industrial está ubicada en la localidad de Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. Entre todos los productos que comercializa se encuentra los termos y hay distintas variedades.

Un termo de 1 litro de acero tiene un precio de casi 5.000 pesos, pero también se ofrecen más económicos como los vidrio que rondan los 1.200 pesos. También se pueden encontrar los isotérmicos a un precio de 1.700 pesos en su página oficial.

"Mediante su exportación, LUMILAGRO compite exitosamente con las mejores marcas de mercados tan exigentes como la Comunidad Económica Europea, los EEUU, los países miembros del Mercosur y el resto de América Latina", informan desde el sitio.

El mate es una bebida que recorre el mundo. No hay turista argentino que no piense en él cuando viaja afuera. En tal sentido, la compra de un termo de calidad y un mate cómodo y trasladable siempre es una decisión inteligente y... ¿por qué no? un lindo regalo.